“Mammucari e Lucarelli, feeling particolare”, parla una concorrente

Dopo gli ultimi scontri avvenuti a Ballando con le stelle, tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, anche Rosanna Lambertucci ha detto la sua. A seguito dell’eliminazione dal programma, avvenuta nella puntata di sabato 18 novembre, la conduttrice è stata intervistata da Fanpage e, a proposito della furiosa lite, ha detto: “Tra loro comunque c’è un feeling particolare“.

Nella scorsa puntata tra la giurata e il ballerino c’è stato uno scontro abbastanza forte. Nel commentare la performance di Mammucari, Selvaggia ha esordito con “mi fai tenerezza“. Il comico, a quel punto, si è indignato: “Mi fai tenerezza non lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai“. Dopodiché alla giurata non è stato più permesso di proseguire il discorso perché ogni volta veniva interrotta dal ballerino.

In molti in trasmissione sono intervenuti a favore della Lucarelli, ma secondo la Lambertucci i due “non si sono capiti”.

“Sai cosa è successo secondo me? Non si sono capiti, perché non è stato dato il tempo di parlare a Selvaggia. Lui ha fatto una cosa per sua figlia, chiedendo la canzone di Baglioni, organizzandola a puntino. Aveva messo su questa cosa con il cuore, ci ha messo tutto se stesso ed è forse per questo che è successo quello che è successo“

La conduttrice ha paragonato ciò alla situazione che ha vissuto lei. Ma soprattutto agli attacchi ricevuti nelle prime puntate dai giurati.

“Quando nella prima puntata sono stata bacchettata severamente un po’ da tutti, io ho sofferto come un cane ma non per me, ho sofferto per la mia nipotina. Perché sapevo che lei, che ha 11 anni, ama ballare ed era orgogliosa della nonna che andava ballare, non stava nella pelle. Pensare a lei che sentiva quel giudizio, mi tremavano le gambe e mi ha fatto stare male. Io, poi, non ho parlato con Teo e credo che lui ci sia rimasto male perché c’era la figlia in ballo. Poi, secondo me, non si sono proprio capiti. Ma tra loro comunque c’è un feeling particolare“

Rosanna ritiene che in realtà i due sono legati da una particolare sintonia. La Lucarelli affascina. Il suo aspetto severo è ammaliante e quindi Mammucari avrebbe un debole per la giornalista. La conduttrice ha espresso delle belle parole nei confronti della giurata. Secondo lei, dietro quella corazza, Selvaggia nasconde molti sentimenti.

“Ho capito a quel punto che dietro a questa corazza “di cattiva”, in realtà è una donna piena di sentimento“

L’eliminazione di Rosanna Lambertucci

A proposito della sua eliminazione, la conduttrice ha rivelato che non se la sarebbe mai aspettata. Nella puntata di sabato scorso, infatti, era andata meglio rispetto alle altre volte. Ma è finita comunque al ballottaggio con Antonio Caprarica e Carlotta Mantovan e non ce l’ha fatta.

La Lambertucci a Fanpage ha spiegato di essere comunque soddisfatta del percorso. Nel frattempo sta preparando altri balli per il ripescaggio: “Diciamo che sono contenta di quello che è stato il percorso fino ad oggi, è stato bello mettersi in gioco. Sono venute fuori delle consapevolezze, anche delle paure che non provavo più dai tempi di scuola, come quella di sentirsi sotto giudizio. È stata un’avventura molto stimolante che ancora continua, perché sto preparando il prossimo ballo per la serata dei ripescaggi“.

La conduttrice è felice di poter continuare a gareggiare, seppur con altre modalità, ma non pensa di avere speranze di vincere. Secondo lei, la finalissima sarà tra Wanda Nara e Simona Ventura.

Il rapporto con i giudici

La Lambertucci è stata spesso contestata dai giudici. È infatti tra quelle che ha ricevuto maggiori critiche e punteggi molto bassi. Spesso anche Mammucari è intervenuto a suo favore. La concorrente ha spiegato di esserci rimasta male inizialmente, ma poi ha capito che questa dinamica faceva parte del gioco ed ha incominciato ad accettare anche le “critiche più feroci”.