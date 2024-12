Mammucari e Caruso sotto 0, Tina show 9, Fagnani 10: pagelle tv

Una figuraccia del genere in tv non la si vedeva da tempo: Teo Mammucari ha abbandonato l’intervista a Belve mandando a quel paese Francesca Fagnani. Si è poi saputo che non era stato il talk a contattarlo, ma che era stato lo stesso showman a proporsi. E che cosa ha combinato? Voleva stravolgere le regole ‘classiche’ di Belve. Fagnani, senza perdere la testa, ha lasciato che il conduttore si scavasse da solo la fossa. Geniale la mossa di mandare comunque in onda i 10 minuti di intervista. Mammucari, dopo essere stato criticato e sbertucciato da chiunque abbia visto la sua dimenticabile performance, il giorno dopo ha chiesto scusa, spiegando che con la giornalista aveva un accordo: non si doveva parlare della sua famiglia e per questo era agitato. Una ‘barzelletta’ visto che la Fagnani non ha minimamente toccato il tema. Teo ha comunque perso la testa. Praticamente si è incavolato preventivamente. Figuraccia colossale, voto sotto zero!

Paola Caruso di nuovo ospite a Verissimo. Solita intervista: fiumi di lacrime e racconti sulla madre biologica e la malattia del figlio. Gli inviti a raffica della showgirl da parte di Silvia Toffanin non trovano logica: che senso ha continuare ad avere in studio un simile ‘melodramma’? Che senso ha continuare a narrare la solita storia? Tutto oltre lo stucchevole, anche in questo caso voto sotto zero!

Ci risiamo: Mara Venier, dopo aver detto in tutte le salse che a fine anno avrebbe lasciato sicuramente la conduzione di Domenica In, ospite da Bruno Vespa a Cinque Minuti ha fatto dietrofront. “Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede”, ha dichiarato. Che barba, che noia tutto questo teatrino stucchevole, voto4!

Scoppia il caso Striscia la Notizia a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha aperto alla possibilità di interrompere il monopolio in access prime time del tg satirico, spiegando che il programma sta attraversando un momento non roseo sul fronte ascolti tv e che in futuro potrebbe essere alternato con un’altra trasmissione. Come ha reagito Antonio Ricci? Non benissimo: “Sono tranquillissimo perché questi sono momenti già vissuti. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d’ascolto, al 99,9% la mia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come contro programmazione il “fenomeno” dei pacchi. Nel futuro, per rendere più attrattiva l’offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia”. Ricci dice una mezza bugia e una mezza verità: ovvio che Striscia in quella fascia faccia più ascolti di molti altri show, l’access prime time è il momento della giornata in cui ci sono più persone davanti alla tv. Si è dimenticato di dire che Striscia ottiene circa il 15% di share, non proprio un successone. Insomma, Ricci ha fatto un po’ il furbetto: voto 5!

Dopo due settimane si è chiusa con una fumata bianca la vicenda del ritorno a Ballando con le Stelle di Guillermo Mariotto. Da quanto si è capito, la Rai spingeva per la cacciata del giudice mentre Milly Carlucci si sarebbe battuta per farlo rimanere al suo posto. Ha trionfato la linea della conduttrice che ha preteso e ottenuto scuse pubbliche dallo stilista che ha poi fatto rientro nella postazione che occupa da 19 anni. Come al solito Milly è riuscita a risolvere la situazione accontentando tutti, voto 7!

Teo Mammucari a Belve ha fatto una figuraccia mentre Tina Cipollari ha fatto un figurone. La vulcanica opinionista di Uomini e Donne si è raccontata senza filtri, stando al gioco e facendo divertire. Un ciclone di aria fresca. Il suo faccia a faccia, tutto basato su un linguaggio irriverente e ‘scorrettissimo’, è stato uno spasso ed ha confermato una volta di più il suo talento televisivo. Non si parla di simpatia o antipatia, ma di saper stare davanti alla telecamere e far sbellicare. Mica semplice. Da clonare, voto 9!

Francesca Fagnani strepitosa nell’affossare Teo Mammucari a Belve. Lui pensava di dettare legge a casa degli altri, lei lo ha sistemato in circa 10 minuti. Voto 10!