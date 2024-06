Mamma Ferragni, scoop Dagospia: così ha separato Chiara e Fedez

Ritratto spietato di Marina Di Guardo firmato da Dagospia che, tramite un report esclusivo, ha fatto delle rivelazioni scottanti sulla madre di Chiara Ferragni. Rivelazioni che, se confermate, farebbero parecchio rumore in quanto significherebbe che la scrittrice avrebbe giocato un ruolo di primissimo piano nella fine del matrimonio della sua creatura con Fedez e nella cacciata del manager Fabio Maria Damato. Ma si proceda con calma e gesso visto che il tema e i retroscena del ‘Dagoreport’ sono materia facilmente ‘infiammabile’.

Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, con l’uscita di scena Fabio Maria Damato da tutte le aziende della Ferragni, Marina di Guardo ha raggiunto la propria missione. “Dal 18 dicembre – si legge nel ‘Dagoreport’ -, giorno in cui, da Atreju, la presidente Meloni ha fatto esplodere la crisi di Chiara Ferragni, la mamma dell’influencer ha ripetuto a chiunque incontrasse il suo mantra: è tutta colpa di Fabio e di Federico (Fedez)”.

Il riferimento è all’attacco frontale che la premier indirizzò all’influencer cremonese da poco investita dal terremoto dei pandori. Così si pronunciò la Meloni: “Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari”. Dagospia ha inoltre sostenuto che la signora Di Guardo, nel pronunciare le suddette presunte frasi indirizzate a Damato e Fedez, avrebbe anche provocato qualche imbarazzo agli astanti, i quali hanno udito che “Chiara avrebbe subito dovuto divorziare“.

“A 6 mesi da quella data – prosegue Dagospia – Marina ha ottenuto il proprio risultato: i Ferragnez non esistono più e lei è subentrata a Damato e alla figlia al vertice di Fenice e TBS, le società di famiglia”. Nel report viene inoltre sostenuto che la scrittrice oggigiorno accompagna la figlia a tutte le riunioni e che “ha di fatto ripreso possesso della vita della figlia, spodestando l’odiato Fedez che la teneva ai margini, cosa che il rapper ha di recente confessato in un’intervista“.

Il portale diretto da D’Agostino, in modo tanto crudo quanto verosimile, ha inoltre rimarcato che Chiara ha dato da vivere e celebrità a tutti i componenti della sua famiglia. Le domande sarcastiche fioccano in tal senso e ci si chiede “che cosa sarebbero Marina, improvvisata scrittrice, o le sorelle influencer di second’ordine senza Chiara? Di che cose vivrebbero?”

Nel report c’è anche un’altra domanda al vetriolo: per il tenore di vita raggiunto, chi sta al fianco dell’ex moglie di Fedez, può permettersi di mantenere il medesimo livello di benessere laddove Chiara dovesse naufragare definitivamente e irrimediabilmente? “Ed ecco così che Marina, da mamma tigre qual è, si è messa in prima persona per lottare. La domanda è se lo stia facendo per la figlia o per se stessa…”

Si diceva un ritratto spietato e crudo. Che la madre di Chiara avesse su quest’ultima una forte influenza lo si era già capito. D’altra parte è appunto sua mamma ed è normale. Dagospia però, nel report, sostiene un qualcosa di più spigoloso, arrivando a parlare una sorta di lotta sotterranea per il potere giocata su molteplici livelli familiari. Chissà cosa ne pensa Fedez che dopo la separazione non si è fatto molti problemi a criticare apertamente il cerchio magico dell’ex consorte.