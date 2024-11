Mamma Colombari risponde (con garbo) alle critiche su Achille

Non ama parlare della sua famiglia né essere la protagonista del gossip, Martina Colombari è riservata e ama la privacy soprattutto se si parla di suo figlio. Tuttavia, dopo un lungo periodo in silenzio e le ultime notizie uscite su Achille Costacurta, non ha potuto fare a meno di rispondere agli haters con la pubblicazione di una foto sui social che è diventata già virale.

Achille Costacurta in Spagna a disintossicarsi da alcol e droga

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, dall’estate 2024 si è trasferito in Spagna per intraprendere un percorso curativo con il fine di disintossicarsi dall’alcol e la droga. Per molto tempo è, infatti, sparito dai social tanto da fare preoccupare i follower che lo hanno iniziato a seguire dopo l’esperienza televisiva di “Pechino Express” a cui ha aveva partecipato con la mamma.

Negli ultimi giorni è tornato a fare parlare di lui per aver pubblicato una storia Instagram in cui si è mostrato davanti ad uno specchio con la scritta: “5 giorni senza alcol e droga”. Il selfie ha fatto immediatamente il giro del web e sono molte le persone che non hanno perso occasione di attaccare l’ex Miss Italia Martina Colombari per aver permesso al figlio di arrivare a tanto.

Tuttavia, la diretta interessata non è restata in silenzio ed oggi, ha pubblicando sul suo profilo social una foto e una didascalia in risposta alle tante critiche ricevute.

Il post di Martina Colombari

Dopo aver mantenuto il silenzio per molto tempo, Martina Colombari ha deciso di non farlo più e di rispondere a tutte quelle persone che negli ultimi mesi non hanno mai perso occasione di giudicarla e criticarla.

“Sei troppo magra, sembri anoressica, sei fissata, non sei una brava madre, sei troppo ambiziosa, sei fanatica, sembri un uomo…. Ecc ecc ecc….. – si legge sotto alla foto – Gli stereotipi limitanti sono una forma di violenza che nega l’individualità”.

Nonostante il periodo difficile che sta passando, l’ex Miss Italia non rinuncia a prendersi cura del suo corpo e lo fa incantando i follower che non hanno mai smesso di ammirarla, seguirla, supportarla e sostenerla.

Come sta il figlio di Martina Colombari

Achille Costacurta sembra aver intrapreso la strada giusta, iniziando il percorso di disintossicazione a Marbella. Si tratta di un processo molto lungo che costerà molti sacrifici. Il giovane ventenne è supportato e sostenuto dai suoi familiari che non lo hanno mai abbandonato e che proprio nei giorni scorsi ha avuto la possibilità di raggiungere a Milano. Infatti, la famiglia si è riunita per trascorrere del tempo insieme.