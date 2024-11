Achille Costacurta, perché se ne parla? Disintossicazione e critiche

Ultimamente il suo nome si sente spesso. In realtà sono mesi che si parla di lui e delle sue vicissitudini: Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è tornato sui social. Un evento che molte persone potrebbero definire “banale”, “inutile”, o qualsiasi altro aggettivo che designa poco interesse. Eppure, se si pensa a ciò che il giovane sta attraversando da qualche mese a questa parte, il ritorno sui social potrebbe simboleggiare un cambiamento!?

Sui suoi profili social (si parla di Instagram e TikTok), Achille ha pubblicato un suo selfie, a testimoniare che forse, quell’ossessione per gli spazi virtuali e quella dipendenza da sostanze, stia lentamente scemando. La foto ha uno sfondo buio, ma a colpire è senza ombra di dubbio la scritta che la accompagna: “Day 3, no alcohol, no weed, no hash“, più l’emoji della bacchetta magica. Il figlio dell’ex calciatore sarebbe quindi al terzo giorno senza toccare alcolici e senza fare uso di erba/hashish; una disintossicazione avviata ma già precedentemente annunciata a settembre 2024, quando dichiarò di “avere chiuso con le droghe“.

Che cosa è successo ad Achille Costacurta: rewind degli ultimi mesi difficili

Perché questo ultimo contenuto di Achille fa riflettere? Forse molti di voi già lo sapranno, ma il nome del giovane ragazzo era finito nella bufera mediatica già a partire da luglio 2024. In quel periodo, infatti, il figlio di Martina Colombari aveva fatto discutere dopo alcune fotografie postate sui social: droga, soldi, offese dirette alla madre. Insomma, comportamenti discutibili e preoccupanti, che immediatamente avevano acceso non poco caos e non poche bufere nei suoi confronti. La conseguenza principale? Chiusura dei canali social e distanza totale dal mondo virtuale. Dopo l’estate, però, Achille Costacurta è tornato sui social, dove su TikTok ha sinceramente spiegato di avere avuto un passato difficile, tra centri penali e dipendenza da sostanze stupefacenti.

Se fumo verde? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili […]

Queste le parole espresse in una delle ultime dirette TikTok e che pare, almeno così si direbbe dall’ultima story Instagram, avere mantenuto. Che sia davvero giunta la tranquillità? Che l’ombra gettata sulla sua immagine sia finalmente sgombra di negatività?

Sui social però lo insultano: Achille Costacurta continua a fare discutere

Pochissime ore fa il figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta ha pubblicato una storia su Instagram riprendendo il suo ultimo post. “One of the best captures of the year goes with no doubts to yuri_ancarani” – scrive Achille nella caption. Il post, un carosello, che lo vede da solo, con un amico e dentro alcuni tramonti al mare. Un contenuto qualsiasi, foto che non lanciano ipotesi e che non ritraggono elementi discutibili o violenti. Nulla di tutto ciò, eppure i commenti sembrano non essere della stessa idea. “Dolce fare niente, “Problemi seri“, “Magrissimo“, “Ha problemi seri“, scrivono sotto al post, sottolineando la loro opinione in merito al ragazzo, sebbene nessuno gliel’abbia chiesta.

Ma perché Achille continua a essere “battezzato” in modo negativo? È evidente che sia un ragazzo con un passato difficile e con parentesi di vita buie, ma forse attaccarlo continuamente su ogni minima cosa non è la soluzione migliore, almeno non dovrebbe essere così. Gli errori sono stati commessi e lui stesso lo ha ammesso, eppure questo pare non bastare per allontanarlo dalle critiche.