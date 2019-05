Mameli dopo Amici, la proposta di Francesco Facchinetti: fan in delirio sui social

Amici 2019, Mameli dopo l’eliminazione: una carriera tutta da costruire

Mameli dopo Amici 2019 ha tutta una strada da percorrere e, visto che i suoi pezzi finora hanno avuto molto successo, potrebbe riuscire a imporsi con un certo genere di musica. Con buona pace di Loredana Bertè che invece crede che non sia un gran talento e che per questo non ha perso neanche un’occasione per cercare di mandarlo a casa. Cos’è successo al cantautore dopo l’eliminazione dal talent show di Canale 5? Qual è la stata la sua reazione a caldo e quali sono i suoi progetti futuri? A svelarlo è stato proprio il cantante in un’intervista di Witty Tv che – come ben sapete – contatta gli ex concorrenti di Amici subito dopo l’eliminazione.

Mameli dopo Amici, le news sul cantante subito dopo l’abbandono del programma

“Sono felice – queste le parole di Mameli subito dopo l’eliminazione – perché ho fatto un percorso bellissimo, di grandi lotte per difendere quello che penso e quello che sono; è stato tutto veramente fantastico, quindi adesso mi godo il futuro sperando che sia bello. Sono felice: riabbraccerò la mia fidanzata, i miei genitori. Bello, veramente una bella storia. Me la sentivo perché ho già fatto tanti sforzi e quindi doveva arrivare questo momento, ma sono felice di aver lottato, lottato, lottato”; Mameli insomma tornerà alla vita di tutti i giorni e cercherà di assestarsi dopo le tante scosse di Amici di Maria De Filippi. Gli ci vorrà tempo comunque perché pare che qualcuno sia molto interessato alla sua musica, e non parliamo esattamente di uno sconosciuto.

La proposta di Francesco Facchinetti a Mameli: colpo di scena per il cantautore

“Che dire – queste le parole di Mameli sulla sua pagina Instagram -… Non so se non riuscirò a scrivere una cosa bella quanto vorrei. Abbiamo vissuto un percorso pazzesco, che non dimenticherò. Il viaggio è appena iniziato, grazie sempre vi voglio bene”. Un post come tutti insomma: il punto è che tra le risposte a commento figura quello di Francesco Facchinetti che gli ha chiesto chiaramente “Quando ci prendiamo una tisana?”; i fan in questo momento sono in delirio, e non hanno tutti i torti se pensate ai tanti artisti con cui Facchinetti ha avviato delle collaborazioni: pensate solo a Riccardo Marcuzzo. Al momento non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento ma è certo che qualcosa in pentola potrebbe bollire molto presto. Vi terremo aggiornatissimi!