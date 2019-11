Mameli dopo Amici: “Stanco, film già visto”, il cantante si racconta

Amici, Mameli dopo il talent show: il nuovo singolo

Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Mameli dopo Amici di Maria De Filippi sappiate che non è finito nel dimenticatoio e che sta per lanciare un nuovo singolo. E lo fa presentandolo in maniera impeccabile, cioè soffermandosi sul senso delle cose e del mondo contemporaneo, tematiche trattate da un punto di vista piuttosto originale anche nel nuovo pezzo. “Il mondo – racconta il cantante catanese che nella sua edizione fece tanto discutere per il suo rapporto con Loredana Bertè – è cambiato. Ho 24 anni e credo di fare sempre le stesse cose. Sempre gli stessi punti d’incontro, gli stessi punti d’interesse”. Quello di Mameli sembra essere più di un racconto in realtà, quasi uno sfogo.

Mameli si racconta dopo Amici: “Sono stanco”

In effetti subito dopo aggiunge qualcosa che fa pensare come il prossimo pezzo sia molto sentito: “Viviamo – queste le parole di Mameli – di mode probabilmente ma sono stanco anche di quelle […] Sembra un film già visto… in realtà non lo è”. Stanco e stufo della routine, come un film già visto che però viviamo a modo nostro: Mameli parla anche di questo, e sarà più chiaro a tutti quando il pezzo Serata banale uscirà tra un giorno, precisamente venerdì 29 novembre.

I prossimi appuntamenti di Mameli

Ricordiamo che Mameli ha già lanciato un pezzo davvero bello con Alex Britti, Anche quando piove, brano che vi consigliamo di ascoltare e che pare essere stato molto apprezzato. In programma il cantante ha la presentazione del nuovo singolo a Milano il 4 dicembre al Teatro Principe, e a Catania il 14 a Land La nuova dogana. Insomma lui dice di essere stanco ma a noi sembra tutt’altro, e a dire il vero gli auguriamo di stancarsi sempre di più facendo ciò che gli piace. In bocca al lupo, Mameli!