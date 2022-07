Maluma, che furia sul palco! Ferma il concerto e caccia via due fan

Il cantante colombiano si è molto arrabbiato durante il suo ultimo live in Spagna, più precisamente in Andalusia

Un concerto da dimenticare per Maluma. A Chiclana in Andalusia, nel tour europeo dell’estate 2022, il cantante colombiano è stato costretto a fermare la sua tanto attesa esibizione – dopo due anni di Covid – a causa di due donne presenti tra il pubblico. Nel bel mezzo del live l’artista si è bloccato e piuttosto adirato ha invitato le fan ad andare via. Prima però ha riservato alle “disturbatrici” una bella ramanzina.

Le due donne stavano litigando animatamente e a voce alta durante lo spettacolo di Maluma. “Solo energia positiva qui! Non so come vi chiamate e perché state litigando ma dovete andare via! Ciao, ciao”, è sbottato il 28enne, che ha subito ricevuto il sostegno degli altri spettatori. Compatto il pubblico ha prima fischiato le due fan poi si è lasciato andare ad un lungo coro: “Fuori, fuori”.

Senza controbattere e senza neppure chiedere scusa le due donne hanno lasciato lo show. Maluma si è poi complimentato con gli abitanti di Chiclana, ricordando che è una città piena di bella gente, cultura e arte e pertanto non c’è spazio per litigi e chiasso ingiustificato.

La scelta di Maluma

Di recente Maluma ha spiegato che non ha alcuna intenzione di smettere di cantare in spagnolo. Non seguirà dunque il percorso di Shakira, che per farsi conoscere anche all’estero è stata costretta ad imparare l’inglese e a tradurre le sue canzoni.

Maluma – il cui vero nome è Juan Luis Londoño Arias – ha precisato in un’intervista rilasciata a Today che vuole raccontare se stesso, la propria vita e la propria musica nella sua lingua, che è appunto lo spagnolo. L’artista è nato e cresciuto a Medellin, in Colombia.

Non solo musica nella vita di Maluma, che dallo scorso giugno ha iniziato a collaborare in qualità di stilista con il brand Reunited Clothing. Una linea, quella pensata dal cantante, per uomini e donne audaci, che sono sicuri di sé e non hanno bisogno di badare troppo al giudizio degli altri.

Il tour di Maluma andrà avanti fino a fine agosto in Spagna. Tra una tappa e l’altra il giovane ne sta approfittando per ritagliarsi qualche giorno di relax. Di recente è stato alle isole Baleari, a Formentera, come documentato dal suo seguitissimo profilo Instagram.