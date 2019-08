Malika Ayane nuovo giudice di X Factor: “La televisione non determina il successo”

Malika Ayane sarà una delle novità della prossima edizione di X Factor Italia, in partenza su Sky Uno dal prossimo 12 settembre. La cantante italo-marocchina dalla voce di velluto sarà infatti uno dei nuovi giudici insieme al trapper Sfera Ebbasta, il cantante Samuel dei Subsonica e l’ormai veterana, discografica sempre più personaggio televisivo, Mara Maionchi. Insieme ai colleghi Malika, per la prima volta protagonista di un talent show, avrà il compito di individuare i talenti che andranno a formare il cast di cantanti in gara. L’interprete di Come Foglie si sta preparando alla grande e il suo sarà un debutto che lascerà senza parole, come promette la redazione del programma a cui la cantante ha rilasciato un’interessante intervista in cui esprime il suo personale pensiero su successo e tv e in cui regala dei consigli a chi si accinge a fare il provino per X Factor 2019.

X Factor 2019, Malika Ayane debutta come giudice: il consiglio ai concorrenti del talent show

“Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che comincia oggi, sarebbe quello di ascoltare tanto quello che è stato fatto prima di mettersi a lavoro, di fare esperienza, di andare a suonare e a cantare ovunque: dai matrimoni alle metropolitane. Insomma di sporcarsi le mani e di non essere assolutamente schizzinoso”. Intervistata come Sfera Ebbasta, Malika ha voluto dare le sue personalissime indicazioni su come prepararsi a lavorare nel mondo della musica. Le sue vanno oltre il talent show e così spiega: “Non è la televisione che determina, il successo è quello che uno ha da dare! Perché poi se in televisione non ci si va… ci si mette magari qualche anno in più, un po’ di tempo in più, però se sai fare qualcosa e se hai qualcosa da dire, prima o poi arriva… il bello arriva sempre!”.

Malika Ayane, il rapporto con i futuri concorrenti: “Vorrei che fosse un’esperienza utile per la loro vita”

Malika Ayane sembra già perfettamente calata nel ruolo che rivestirà. La cantante ci tiene a precisare che anche se oggi è molto facile pubblicare un video e distribuire la propria musica online, è ancora fondamentale la formazione. Per lei non è importante diplomarsi in scuole o seguire per forza corsi, ma suggerisce di fare gavetta e di sapere di cosa si sta parlando e cosa si sta facendo perché “A successo veloce corrisponde fallimento altrettanto veloce”. La Ayane ha chiarissimo in mente il rapporto e l’obiettivo che vorrebbe condividere con i suoi talenti: “Vorrei che questa fosse un’esperienza utile per la loro vita, indipendentemente da quello che faranno dopo, dovessero anche decidere che lo spettacolo è tutt’altro rispetto a quello che pensavano fosse”. E poi aggiunge: “Mi piacerebbe fosse un percorso formativo”.