Malgioglio smentisce Pupo: Gelato al cioccolato non c’entra con l’Africa

Significato canzone Gelato al cioccolato: Cristiano Malgioglio smentisce Pupo

Cristiano Malgioglio è tornato a parlare di Gelato al cioccolato, la canzone che ha scritto per Pupo. A CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti, il paroliere ha chiarito che non hai mai composto quella canzone per un ragazzo africano. “Io non ci sono mai andato in Africa”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Qualche anno fa Enzo Ghinazzi, questo il vero nome di Pupo, aveva infatti rivelato che Malgioglio aveva scritto quel pezzo pensando ad un tunisino. “Il testo lo ha scritto Cristiano Malgioglio ma io non mi ero mai interessato da dove avesse tratto l’ispirazione. Quando poi qualche anno fa, quindi a distanza di anni, quando la canzone era già un grande successo mondiale, Malgioglio mi raccontò tutto… Ecco da qual momento io quando canto ‘Gelato al cioccolato’ non sono più lo stesso…”, aveva ammesso Pupo nel 2013. Una dichiarazione falsa stando a quanto ribadito da Cristiano. Che ha pure aggiunto: “Gelato al cioccolato non è riferito a quel coso là a cui pensano tutti”.

Gelato al cioccolato: un grande successo firmato Cristiano Malgioglio e Pupo

Gelato al cioccolato è una canzone del 1979, tra le più conosciute della musica italiana. Una delle più famose di Pupo, tanto che qualche anno fa l’artista ha aperto con le figlie una gelateria in Toscana e l’ha chiamata proprio Gelato al cioccolato.

Il testo di Gelato al cioccolato, la canzone di Pupo scritta da Malgioglio

Ma dove vuoi andare, ti amo !

Ti annoi, va bene, balliamo

sei bella, ti lasci guardare

con te non c’e’ niente da fare nascosta dai lunghi capelli

tu balli, ma i gesti son quelli

bambina, ti voglio, ti sento

ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo gelato al cioccolato dolce e un po’ salato

tu, gelato al cioccolato

un bacio al cioccolato io te l’ho rubato

tu, gelato al cioccolato rimani cosi’ che dolce sei tu non chiedo di piu’ profumo di fiori di tiglio

fa caldo, ma qui si sta meglio

la sabbia e’ piu’ bianca stasera

ma dimmi che sei proprio vera !