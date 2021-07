Malgioglio, l’ultima chiamata della Carrà: “Era un addio”, richiesta alla Rai

Cristiano Malgioglio ha chiesto alla Rai di intitolare gli studi di via Teulada a Raffaella Carrà. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, Adnkronos ha raggiunto il cantante per dare voce alla sua richiesta. Mentre il mondo continua a piangere la scomparsa di Raffaella Carrà, un mito non solo in Italia, c’è chi si dà da fare affinché il suo nome rimanga impresso per sempre anche materialmente. Al ricordo ci penserà la gente, perché Raffaella era nel cuore di tutti gli italiani e nessuno mai potrà mai dimenticarla.

Nelle sue dichiarazioni, Malgioglio ha confermato il suo desiderio: gli piacerebbe che gli studi Rai di via Teulada portassero il nome di Raffaella Carrà. Ma Cristiano non si è limitato a parlare di questo, ha anche ricordato uno degli ultimi momenti con Raffaella. Non in presenza, ma al telefono. Si sono sentiti appena un mese fa, ha raccontato, e non ricorda esattamente cosa le ha detto lui. Hanno riso insieme, come sempre, poi è successo qualcosa di insolito. Malgioglio ha ricordato le ultime parole di Raffaella Carrà:

“A un certo punto aggiunse: ‘Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo”

Malgioglio ha poi ricordato che la Carrà era, ed è, un’artista completa. Lei sapeva fare davvero tutto: intrattenere, tenere la scena, ballare e cantare, sapeva recitare. E poi era una donna forte, ha aggiunto, che ha sacrificato la sua vita personale per il lavoro. Per questo, ha sottolineato, oggi in tante parti del mondo si parla della scomparsa di Raffaella Carrà. Lui ha scritto Forte, forte, forte per la Carrà e si è rivelato uno dei suoi più grandi successi, è stata anche la sigla del programma Gran Varietà. A proposito di questo brano, Malgioglio ha ricordato: “Lei era impazzita per questa canzone”.

Tanti bei ricordi tornano a galla oggi in lui, che ha dovuto dire addio a una grande amica. Pare che Boncompagni gli avesse chiesto anche di scrivere il testo di A far l’amore comincia tu, ma lui si rifiutò perché non gli sembrava il genere adatto a lui. L’ultima volta che si sono visti? Dopo il Grande Fratello Vip 2 Raffaella Carrà organizzò una cena per Malgioglio: