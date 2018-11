Malgioglio, duro attacco alla Marchesa: “Si sente Sharon Stone, ma dei poveri”

Malgioglio si scaglia contro la Marchesa D’Aragona dopo il confronto con Maria Monsè al Grande Fratello Vip

Duro attacco quello che Cristiano Malgioglio fa in queste ore alla Marchesa D’Aragona. In particolare, il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve filmato dello scontro tra Daniela Del Secco e Maria Monsè nello studio del Grande Fratello Vip. L’attrice ha raggiunto Ilary Blasi e Alfonso Signorini per scoprire chi tra lei e Alessandro Cecchi Paone avrebbe dovuto abbandonare il reality. Proprio prima di sapere che sarebbe stata proprio lei l’eliminata della serata, Maria ha dovuto affrontare ancora una volta la Marchesa. L’atteggiamento di Daniela non è stato proprio apprezzato da tutto il pubblico. Sebbene la Del Secco abbia conquistato la maggior parte dei telespettatori con i suoi modi di fare, ciò che ha detto e fatto contro Maria non è piaciuto. Più volte l’ex gieffina ha chiesto in modo duro alla Monsè di stare zitta. Si è anche avvicinata a lei, portando Ilary a mettersi tra loro. Proprio questa parte dell’acceso confronto è stato condiviso da Malgioglio, che non ha risparmiato critiche alla Marchesa.

Malgioglio prende le difese di Maria Monsè e si schiera contro la Marchesa

Prima di lasciare il reality, la Monsè ha dovuto affrontare un confronto con la Marchesa. Le due da diversi anni non vanno d’accordo, ma ora Malgioglio sembra condannare l’atteggiamento della Del Secco. “Questa scena è davvero un CAPOLAVORO di educazione. Non conosco Maria Monsè, che fra l’altro la trovo bellissima, ma essere zittita da questa signora mette agitazione.” Così Cristiano ha iniziato a commentare il confronto, riferendosi in particolar modo all’atteggiamento di Daniela. “Ormai si sente una specie di Sharon Stone, ma dei poveri. […]Se prima mi era simpatica adesso provo indifferenza. Ragazzi questo è un gioco”. A quanto pare, Malgioglio non riesce più apprezzare il comportamento della Marchesa dopo quanto accaduto nella puntata di ieri.

Cristiano Malgioglio cambia opinione sulla Marchesa: anche il pubblico disapprova il suo atteggiamento

Malgioglio è apparso abbastanza sconvolto di fronte alla scenetta creata in studio tra la Monsè e la Del Secco. Mentre per Maria spende solo delle belle parole, ecco che nei confronti della Marchesa arriva un attacco ben preciso. Sono diversi i telespettatori che hanno sostenuto le dichiarazioni di Malgioglio. Sarà stata troppo dura Daniela nei confronti di Maria?