Malgioglio a Domenica Live balla sui tacchi: cade e butta giù la d’Urso VIDEO

Video caduta Cristiano Malgioglio che balla sui tacchi a Domenica Live da Barbara d’Urso

Cristiano Malgioglio è tornato a Domenica Live. Non per un’intervista con Barbara d’Urso bensì per cantare e ballare la sua ultima hit radiofonica, Danzando Danzando. Uno dei pezzi più ascoltati e ballati dell’estate, capace di conquistare grandi e piccini. Malgioglio si è esibito su dei tacchi rossi, su richiesta della conduttrice napoletana. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mosso con nonchalance per tutta la performance ma alla fine non ce l’ha fatta ed è letteralmente caduto addosso alla d’Urso. Un video che sta già spopolando sul web e che sicuramente farà parlare parecchio nelle prossime settimane!