Malgioglio a Verissimo: prima piange, poi si toglie le scarpe in studio

Verissimo: perché Cristiano Malgioglio ha pianto e si è tolto le scarpe

Cristiano Malgioglio si è raccontato in una lunga intervista a Verissimo. A Silvia Toffanin il noto paroliere ha parlato in particolar modo della sua vita privata e della sua famiglia. La scomparsa della madre ha segnato la vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e ripercorrendo quel dolore non è riuscito a trattenere le lacrime nel salotto del programma Mediaset. Zia Malgy si è commosso pure per la morte della sorella, avvenuta qualche anno fa a causa di una brutta malattia. Due gravi lutti che hanno inevitabilmente cambiato l’esistenza di Malgioglio, che ha trovato conforto negli amici e nel lavoro.

Malgioglio si commuove a Verissimo ricordando la madre scomparsa

“Sto dicendo cose della mia vita privata che faccio fatica a raccontare”, ha premesso Cristiano Malgioglio a Verissimo. “Mia madre mi manca troppo, era il mio pilastro”, ha ammesso tra le lacrime l’amico di Barbara d’Urso. Dopo la scomparsa del genitore e della sorella Cristiano ha cercato un aiuto concreto nell’analisi. “Per tre anni sono stato da un analista, non riuscivo più a scrivere. Non ho preso medicine, sono guarito grazie alla musica”, ha confidato. Malgioglio ha poi pianto ancora quando ha ricordato la drammatica esperienza del melanoma, scoperto per caso dopo una banale doccia. “Sono impazzito, non volevo avvisare i miei nipoti. La prima persona che ho chiamato è stata Mara Venier”, ha confessato Cristiano, che ha invitato tutti a fare prevenzione.

Cristiano Malgioglio si è tolto le scarpe nello studio di Verissimo

Tra tante lacrime ed intense emozioni, non sono mancate le risate a Verissimo durante l’ospitata di Cristiano Malgioglio. A un certo punto il 74enne si è tolto le scarpe davanti a Silvia Toffanin, scatenando l’ilarità del pubblico in studio e di quello a casa. “Io ho il 41 di piedi ma il mio agente mi ha portato delle scarpe numero 39. Sto impazzendo”, ha spifferato Malgioglio che, dopo aver chiesto il permesso alla padrona di casa, ha ultimato l’intervista scalzo.