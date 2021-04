Malgioglio a Domenica In: “Tumore preso in tempo”. Sorpresa del fidanzato

Ha ripercorso la sua vita Cristiano Malgioglio a Domenica In, ospite nella puntata di Pasqua del 4 aprile 2021. Tra le altre cose, il paroliere è tornato a condividere il difficile ricordo di un momento doloroso del suo passato. Qualche anno fa ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. Fortunatamente è stato preso in tempo e, come spiegato in diverse occasioni, è convinto di essere stato miracolato.

Dopo la preghiera, si è affidato alla medicina che è stata determinante nella risoluzione della sua situazione. In quello stesso periodo usciva con il grande successo Mi Sono Innamorato di tuo Marito ma non gli importava niente, aveva bisogno soltanto della sua famiglia. Quando ascoltava il pezzo nelle discoteche e nelle radio non godeva di quel trionfo:

“Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”

Mara Venier e la sua squadra sono riusciti a intercettare il fidanzato di Cristiano Malgioglio. L’uomo, che non vede l’artista e opinionista televisivo da un anno ovvero da quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus, ha mandato una cartolina direttamente dalla Turchia:

“Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto”

Di recente colpito da un lutto, Cristiano Malgioglio a Domenica In ha parlato di Maria Schneider e si è commosso. I due erano legati da un rapporto di amicizia profondo e sincero. Sono stati amici fino agli ultimi giorni di lei. Si sono conosciuti grazie a un programma radiofonico di Radio 1 dove intervistava i personaggi impossibili come Brigitte Bardot.

L’attrice, protagonista di Ultimo Tango a Parigi, è stata uccisa dal tumore a dalla sua dipendenza dal fumo. Cristiano si è detto dispiaciuto perché non stava bene finanziariamente e sono stati davvero in pochi ad aiutarla.

Cristiano Malgioglio accusa un conduttore: “La musica mi ha salvato dalla depressione”

Agli inizi della sua carriera Cristiano Malgioglio era molto timido. Come spiegato nel contenitore del dì festivo di Rai1, Domenica In, il cantante voleva apparire un vero e proprio maschio. Poi ha accusato un presentatore che gli disse dietro le quinte di una trasmissione che non poteva uscire vestito diversamente.

La musica l’ha salvato dalla depressione. Ascoltando Cesaria Evora è riuscito a sconfiggerla senza l’uso di farmaci. La partecipazione ai reality, come al Grande Fratello Vip, e la presa sul pubblico più giovane l’hanno aiutato tanto. “Quando mi ha chiamato stavo soffrendo molto”.