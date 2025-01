Malena, i rimpianti: “Non vorrei essere stata toccata da nessuno“

Filomena Mastromarino è pronta a ricominciare la sua vita da zero. Il pubblico la conosce con il nome di Malena, sia per la sua partecipazione a numeri programmi tv tra cui L’Isola Dei Famosi ma soprattutto nel mondo del cinema per adulti. Ora ha detto addio alle scene e racconta a Silvia Toffanin i suoi motivi e rimpianti più grandi.

Quando Malena ha annunciato la sua decisione di lasciare le scene è stato come un fulmine a ciel sereno. L’attrice ha raccontato la sua storia familiare e del suo legame con i suoi genitori. Uno dei motivi principali che l’ha portata a voler cambiare vita è stata la malattia della madre, il desiderio di starle più vicina. Il dolore e la paura per il tumore della mamma le ha fatto totalmente cambiare prospettiva. Diverso è il rapporto invece con il padre che ha abbandonato la casa di famiglia, prima per motivi economici e poi per via del lavoro della figlia. Il padre di Filomena tutt’ora non accetta la sua carriera e sono anni che i due non si parlano. Ora che Malena non esiste più, Filomena spera di poter recuperare il rapporto con il papà. Lei lo aveva sempre detto, che avrebbe lasciato il mondo dei film per adulti solo per lui, ora l’ha fatto e spera che da parte di suo papà ci sia un riavvicinamento.

Malena: i rimpianti e i motivi del suo abbandono alle scene

Se potesse tornare indietro, Malena non rifarebbe mai niente di quello che ha fatto. A dirlo è lei stessa, non vorrebbe essere stata toccata da nessuno. Certo, a livello economico la sua carriera le ha permesso di avere successo ma le ha lasciato un immenso vuoto. Fortunatamente non ci sono stati episodi di abusi, come spesso purtroppo si sente da chi lavora nel settore, ma l’assenza di libertà Malena l’ha vissuta come un abuso. Era arrivata al punto di non essere libera di scegliere, di essere costretta a lavorare anche quando era fisicamente impossibilitata a causa di una malattia. Quell’obbligo l’ha vissuto come un abuso sulla sua persona e la sua salute e ha deciso di dare priorità a se stessa e ai suoi affetti.

Ora che si può prendere cura della madre è serena e in pace con se stessa. Il suo desiderio più grande è quello di trovare l’amore, sia quello del papà che quello di una famiglia sua. Quella di Malena è stata una parentesi nella vita di Filomena, che ora riprende in mano i suoi valori.