Malattia Mariotto, l’amico: “Cos’ha: perché era sulla sedia a rotelle”

Momento di fragilità, problemi irrivelabili etc etc… Con queste parole Milly Carlucci prima e Selvaggia Lucarelli poi hanno descritto la situazione personale e privata di Guillermo Mariotto, senza però rivelare alcun dettaglio sul periodo di difficoltà del giurato di Ballando con le Stelle. Altro particolare che ha spinto a credere che lo stilista stia affrontando una fase delicata è un’immagine trasmessa da Striscia la Notizia, quella che ha immortalato Mariotto su una sedia a rotelle nell’aeroporto di Fiumicino. Su quell’episodio sono piovute critiche e il tg satirico di Antonio Ricci ci ha ricamato non poco, anche perché Guillermo, non appena ha visto Valerio Staffelli con in mano il Tapiro d’Oro, si è alzato in piedi, abbandonando la sedia a rotella. Alla luce di tutto ciò, che cosa ha Mariotto? Da che cosa è stato colpito?

Parla Dominella: “Ecco di cosa soffre Mariotto”

Nelle scorse ore, Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha incontrato Stefano Dominella, presidente di Gattinoni (casa di moda per cui lavora Mariotto), e ci ha parlato a lungo. Dominella, a detta del giornalista, non è solo un collega per lo stilista, ma anche un suo grande amico. E a proposito dei problemi privati di Mariotto ha spiegato quanto segue: “Guillermo sta male, soffre di tachicardia ed è per questo che quando Valerio Staffelli lo ha trovato in aeroporto per dargli il tapiro era in sedia a rotelle, s’è alzato perché non gli andava farsi vedere così”. Lo stilista, quindi, avrebbe qualche problemuccio al cuore.

Roberto Alessi ha aggiunto di credere a Dominella, sottolineando che pensa che Mariotto stia davvero non bene. “Va aiutato e sono certo che Milly saprà stargli vicino anche se l’ha messa fortemente in difficoltà e le ha mancato di rispetto uscendo di scena”, ha concluso il direttore di Novella2000.

Sulle condizioni psicofisiche del giudice del popolare talent show di Ra1, si è espressa di recente anche Selvaggia Lucarelli, la quale ha assicurato che il collega di giuria sta attraversando una fase tutt’altro che semplice, invitando tutti a non criticarlo gratuitamente. Dall’altro lato la giornalista ha evidenziato di non voler rivelare i particolari del momento complesso vissuto dallo stilista. Per Dominella c’entra la tachicardia.

Lo scivolone di Mariotto e la spiegazione curiosa della gaffe

Per quel che invece riguarda lo scivolone di Mariotto di sabato scorso, quello in cui a microfono aperto si è lasciato sfuggire un imbarazzante “che figlia de ‘na mign****”, nelle scorse ore è emersa un’indiscrezione alquanto curiosa. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la frase infelice è stata rivolta ad una zanzara. Sembra che il dietro le quinte di Ballando sia pieno di tali insetti.