Malattia di Fedez: chance di guarigione, sintomi e pericoli. Parla l’esperto

Fedez, nel primo pomeriggio di giovedì 24 marzo, ha rotto il silenzio ed ha svelato da quale patologia è stato aggredito. Con un post Instagram ha spiegato di aver scoperto pochi giorni fa di aver contratto un raro tumore neuroendocrino del pancreas. In molti si stanno chiedendo quali conseguenze potrà riportare il cantante e quante possibilità ha di guarigione. Di recente Federico Leonardo Lucia (nome all’anagrafe del 32enne milanese), prima di farsi operare (l’intervento chirurgico è stato effettuato il 23 marzo al San Raffaele di Milano ed è durato 6 ore), ha raccontato che, nella sfortuna, la fortuna è stata di aver individuato rapidamente il cancro. Circa le caratteristiche della malattia, intervistato dall’AdnKronos, si è espresso Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia all’università Sapienza di Roma.

“I tumori neuroendocrini sono rari singolarmente, ma di tanti tipi diversi. In ogni caso, scoprirli in tempo è un importante vantaggio perché ci sono molte più chance di cura”. Così Lenzi, in riferimento al fatto che il rapper abbia detto di aver scoperto con tempismo la patologia che lo ha aggredito. “Sono tantissimi i tumori neuroendocrini – ha proseguito Lenzi – e si localizzano in diversi organi. In realtà colpiscono cellule ‘migranti’ che durante la vita embrionale sono dappertutto nel nostro organismo”.

“Quando queste si ammalano – ha spiegato sempre il prof ordinario -, il pancreas può essere una delle localizzazioni, ma non l’unica. Possono annidarsi nel polmone, nell’aorta, nella tiroide, nel surrene”. La diagnosi precoce “è un grande successo ed è la chiave per non avere conseguenze gravi”.

A proposito dei sintomi che si manifestano in coloro che sono colpiti da questo tipo di tumore, il docente ha detto che ce ne possono essere dei più vari: si va dall’ipertensione ai disturbi nervosi di tipo allergico. Trattasi di tumori che, in diversi frangenti, producono sostanze specifiche e “in molti casi la diagnosi può essere casuale, per esempio legata ad approfondimenti dopo analisi di routine”.

Fedez, l’operazione è andata bene: parla la moglie Chiara Ferragni

A stretto giro dall’annuncio con cui Fedez ha rivelato la tipologia della malattia contro cui sta lottando, sui social è intervenuta sua moglie Chiara Ferragni. L’influencer cremonese ha sottolineato che l’operazione chirurgica a cui si è dovuto sottoporre suo marito è andata bene. Resta ora da capire il percorso di cure che il cantante milanese dovrà intraprendere e, rimane pure da comprendere, se si ristabilirà al cento per cento oppure no.

In questi giorni difficili, la sua famiglia si è stretta attorno a lui. Migliaia anche i commenti di sostegno fatti pervenire all’artista da parte dei suoi numerosi fan. Parecchie anche le personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della musica che hanno fatto sentire al rapper la loro vicinanza con messaggi di incoraggiamento.

A breve, sempre come ha riferito da Chiara Ferragni, il rapper dovrebbe essere dimesso dal San Raffaele, così da poter far ritorno a casa dalla moglie e dagli amati figli, Leone e Vittoria.