Fedez: “Ho un tumore neuroendocrino del pancreas, operazione di 6 ore”

Fedez ha svelato il male che lo ha colpito con un post su Instagram pubblicato nella tarda mattinata di giovedì 24 marzo 2022. Il rapper è stato aggredito da un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Queste le sue prime parole dopo l’operazione a cui si è sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano:

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Poco prima che Fedez intervenisse in prima persona sui social, alcuni organi di stampa avevano lasciato trapelare la notizia che al San Raffaele il cantante era stato operato all’addome, aggiungendo che la malattia contro cui sta lottando non ha niente a che fare con la demielinizzazione e la sclerosi multipla. Indiscrezioni che si sono rivelate fondate.

Ma perché in questi giorni, in relazione al rapper, si è parlato tanto di demielinizzazione e sclerosi multipla? Perché nel 2019 Fedez, in un’intervista a La Confessione (Canale Nove), rivelò che gli fu diagnosticata una demielinizzazione la quale, in diversi casi, può evolvere in sclerosi multipla. Per questo motivo, alcuni, memori di quanto dichiarò oltre due anni fa, hanno creduto che il problema di salute con cui si è ritrovato alle prese il rapper di recente fosse riconducibile a quelle esternazioni. Non è così, oggi Fedez sta combattendo contro un cancro neuroendocrino del pancreas.

Chiara Ferragni: “L’operazione è andata bene”

A stretto giro dall’annuncio di Fedez, ha parlato anche sua moglie Chiara Ferragni che è intervenuta con un post pubblicato su Instagram in cui ha evidenziato che l’intervento chirurgico ha avuto esito positivo:

“Questa foto è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del delicato intervento chirurgico al pancreas. Avevamo paura per tutto: la diagnosi, l’intervento, la guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene, ora Federico si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutato e hanno avuto una preghiera per noi. Ci ha dato molta forza”.

Ora il cantante inizierà un percorso di cure stabilito con l’equipe medica che lo sta seguendo e monitorando.

Fedez: il calore dei fan, degli amici e dei colleghi

In questi giorni, tantissimi, tra fan, amici e colleghi, hanno provato a infondere coraggio e a dare sostegno ai The Ferragnez che si sono trovati catapultati in un amen in un incubo. Particolarmente toccante è stata la lettera che Vittorio Feltri ha indirizzato all’artista. Lungo le colonne di Libero Quotidiano, l’editorialista ha tentato, con il suo consueto stile schietto e sincero, di spronare il 32enne a non mollare e a non lasciarsi andare allo sconforto.