Màkari, Suleima: la storia dell’attrice Ester Pantano

Ester Pantano è la protagonista femminile di Màkari, la fiction Rai che sta inanellando un successo dopo l’altro. La serie tv, al centro della quale si narrano le vicende di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, é ambientata nel golfo di Makari, a Trapani, in Sicilia. Nella terra dove entrambi i protagonisti sono nati e cresciuti.

Nata a Catania 30 anni fa, Ester ha una lunga gavetta alle spalle, fata di piccole comparse e grandi soddisfazioni. Proprio come Gioè, che da qualche anno ha scelto di tornare a vivere nella sua Palermo, l’attrice siciliana ha lasciato la sua terra per espandere i suoi orizzonti ed esaudire i suoi sogni nel mondo della recitazione.

Un traguardo che sta man mano raggiungendo e che adesso, con il successo ottenuto con Màkari, saprà coltivare più approfonditamente. Tornare in Sicilia per girare uno dei lavori più importanti della sua giovane carriera è di sicuro una grande emozione. Intervistata dal settimanale Di Più Tv, la Pantano ha raccontato come si è avvicinata al mondo delle fiction e come queste oggi siano il suo gancio verso il futuro.

Nonostante la timidezza che tutt’oggi la contraddistingue, Ester sin da piccola ha incontrato la strada dell’arte. Prima con il canto. “La passione me l’aveva trasmessa mio nonno paterno: insieme con lui ascoltavo dischi e cantavamo, tanto che mia madre un giorno decise di iscrivermi a una scuola di canto“.

La prima esperienza con la musica coincise anche con quella del teatro: “Mia madre cercò con me una scuola di teatro perché imparassi a gestire l’emotività attraverso la recitazione“. Da quel momento in poi la sua vita iniziò a girare per il verso giusto.

Per caso incontrò l’annuncio su un giornale in cui cercavano comparse per un episodio de Il commissario Montalbano. Quasi per gioco Ester si presentò al provino e venne scelta in mezzo a centinaia di altre persone dall’allora regista, Alberto Sironi. In quell’occasione, svolse una piccola parte, al fianco di Luca Zingaretti, nell’episodio dal titolo, Una lama di luce del 2012. “Quello è sicuramente stato uno spartiacque fondamentale nella mia vita professionale” – ha raccontato l’attrice.

Un percorso che l’ha poi portata ad accedere al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e a fare provini su provini, continuando a svolgere diversi lavori per mantenere la propria autonomia. In una recente ospitata nel programma domenica di Rai 1, Da noi… A ruota libera, insieme a Francesca Fialdini, Ester Pantano ha ripercorso tratti del suo giovane percorso artistico. In quell’occasione l’attrice si è lasciata andare all’emozione, ricordando i tanti sacrifici fatti nel corso degli anni che adesso stanno dando i dovuto frutti.

Proprio con la partecipazione da protagonista a Màkari, Ester si dice soddisfatta e sempre più vicina alla realizzazione dei suoi sogni.