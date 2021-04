Maionchi: “Chi sono Chiara Ferragni e Fedez in privato e come vivono”

Mara Maionchi a ruota libera su Fedez e Chiara Ferragni, la coppia del momento. La produttrice discografica, che proprio con il rapper milanese ha stretto una bella e forte amicizia ai tempi di X Factor nel 2017 e oggi è al suo fianco nel nuovo format di Prime Video (Amazon) ‘Lol – Chi ride è fuori’, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Gente, raccontando anche chi sono i The Ferragnez lontani dalle telecamere e dai social.

Innanzitutto Mara tesse le lodi di Federico, parlando di un uomo pieno di “inventiva”, che sa “sperimentare” e che è uno dei protagonisti del “periodo storico che stiamo vivendo”. Parole al miele anche per il Fedez privato, descritto dalla Maionchi come un “signore”, in possesso di una “delicatezza di altri tempi”. Inoltre la produttrice conferma quel che già si è captato in diverse occasioni (l’ultima al Festival di Sanremo 2021), vale a dire che il rapper è un uomo molto sensibile, che sa “emozionarsi” in modo spontaneo e genuino. Mara afferma infatti che pochi giorni fa, sull’Ariston, la commozione di Fedez era palpabile e vera. “L’ho percepito dal divano di casa mia”, chiosa.

Spazio poi a qualche commento sulla love story targata The Ferragnez, che ha da poco accolto un nuovo frutto d’amore, Vittoria. La Maionchi assicura che Federico e Chiara sono una “bellissima coppia” anche nel privato. Non solo: rende noto che sono “normalissimi”, confermando ciò che trapela su Instagram, ossia che la Ferragni è una mamma premurosa e il rapper un papà che segue molto i figli.

Chiara Ferragni fa scoppiare la polemica attorno alla Regione Lombardia: Twitter ribolle

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha divulgato un post durissimo nei confronti della Regione Lombardia. Nella fattispecie l’influencer ha raccontato che la nonna del marito, dopo che lei stessa e Fedez hanno nei giorni scorsi denunciato l’assurdo ritardo delle vaccinazioni per gli over 80 lombardi, è stata contattata dalla Regione. A questo punto Chiara ha lasciato intendere che l’anziana abbia avuto un canale preferenziale soltanto perché sua parente. Una questione che l’ha mandata su tutte le furie. In un amen il post è diventato di dominio pubblico, finendo in tendenza su Twitter e provocando un’ondata di critiche nei confronti dell’ente lombardo.