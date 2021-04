Chiara Ferragni, nonna Fedez vaccino dopo appello: “Favoritismo ingiusto”

È arrabbiata Chiara Ferragni. Da poco madre di Vittoria, si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram. L’imprenditrice digitale ha denunciato un fatto davvero curioso quanto sconvolgente. La nonna di Fedez è stata chiamata a fare il vaccino solo dopo le sue critiche, auto-denunciandone favoritismi ricevuti. Secondo la sua versione dei fatti, la donna sarebbe stata convocata per il vaccino dopo le sue proteste su Instagram. Sebbene la Regione Lombardia abbia promesso il vaccino a tutti gli over 80 entro le festività pasquali, Chiara, che sta facendo sold out con la sua linea per i bimbi, ha fatto sapere che un addetto alla vaccinazione ha chiamato la signora Luciana chiedendo se fosse la nonna di Fedez:

“Se ieri ero arrabbiata, ora lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva il diritto di vaccinarsi da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica”

Secondo la Ferragni, ci sono molte difficoltà vissute dagli italiani da un anno a questa parte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e ha parlato dell’incapacità da parte delle istituzioni di strutturare un sistema di prenotazione dei vaccini che sia funzionante. Uno sfogo che si è chiuso con un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi. Per l’influncer occorre rimboccarsi le maniche e lavorare perché la gente è stanca. Le chiacchiere stanno a zero e dobbiamo darci una mossa.

La campagna vaccinale in Lombardia prosegue con altre categorie. Il 18 febbraio scorso è iniziata per gli anziani over 80. In parallelo è partita anche per le forze dell’ordine, il personale docente e non docente delle Università e delle scuole. Dal 2 aprile 2021, invece, è aperta la prenotazione per la fascia d’età 75-79 anni sul nuovo portale gestito da Poste Italiane. In queste settimane non sono mancati rallentamenti e dure critiche.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del 1°aprile 2021, gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono stati 7.212.953 pari al 12,09% della popolazione, mentre le persone vaccinate con due dosi sono state 3.288.888 pari al 5,51% della popolazione. Numeri ancora lontanissimi per il raggiungimento dell’immunità di gregge. La Regione con più abitanti vaccinati è la Lombardia.