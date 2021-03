Chiara Ferragni, pigiama del parto sold out: prezzo e dove comprarlo

Tutto esaurito in un lampo: è sold out il pigiama di Chiara Ferragni usato per il parto della piccola Vittoria. Nella giornata di giovedì 25 marzo 2021 è stato messo in vendita e ha registrato il tutto esaurito. Si tratta di uno degli indumenti della sua collezione. Un pigiama rosa con il famoso logo dell’occhio, suo marchio inconfondibile, composto al 100% viscosa. La moglie di Fedez, dopo avere annunciato in una delle sue dirette Instagram che poteva essere acquistato sul suo sito, si è scatenata una vera e propria gara all’acquisto. Il pigiama è diventato un cult in soli tre giorni. Quanto costa il pigiama di Chiara Ferragni usato subito dopo il parto? La cifra è di 159 euro. Al momento non è possibile comprarlo: l’imprenditrice digitale, che ha svelato perché era truccata in sala parto, ha assicurato che a breve sarà di nuovo disponibile online.

La linea baby firmata Chiara Ferragni si avvia anche verso il tutto esaurito, o quasi. Appena nata, la piccola Vittoria Lucia Ferragni è diventata modella della collezione baby della madre, che l’ha mostrata in esclusiva per l’occasione.

Alla pubblicazione della prima foto della secondogenita dei Ferragnez, sicuramente molti avranno notato l’outfit, già trendy e originale della piccola. Impossibile non riconoscere l’iconico marchio, brand inconfondibile di Chiara. I primi vestiti della bambina sono stati un cappellino bianco e tutina rosa, decorata con una mantellina, abbinata proprio al pigiama della madre.

Chiara Ferragni e Fedez accusati di complotto sulla nascita di Vittoria: la replica

Quotidianamente Chiara Ferragni e Fedez pubblicano diversi momenti della loro vita sui social, sia familiari e intimi sia lavorativi. Il cantante ha portato a conoscenza che sulla nascita della figlia Vittoria è stata avanzata una ipotesi di complotto. In particolare, il Big reduce dal Festival di Sanremo 2021 ha pubblicato tra le Stories un post di una persona che ha sostenuto che non ci sarebbe stato alcun parto, che la figlia sarebbe stata scelta e ordinata secondo l’agenda del manager che li gestisce. “L’ipotesi del complotto è la cosa più esilarante che ho visto oggi”, ha commentato Fedez. Arriverà una replica anche da Chiara?

Intanto la famiglia si sta godendo l’arrivo della baby-girl di casa. La bambina sta molto bene, sotto le cure e le attenzioni di mamma e papà, attenzioni che non stanno facendo mancare al piccolo Leone.