Mahmood: “Non dico mai quello che penso sui social”, è polemica

Una nuova bufera si è abbattuta su Mahmood. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 è finito tra i trend topic di Twitter per alcune dichiarazioni rilasciate a Il Fatto Quotidiano. Dichiarazioni nelle quali l’artista italo-egiziano ha detto la sua sui social network e sul politically correct. Questioni assai spinose al giorno d’oggi, tanto che il cantautore – vero nome Alessandro Mahmoud – ha ammesso che non sempre dice la sua sui suoi profili social. Il motivo è presto detto: secondo il 27enne molto spesso le cose potrebbero essere travisate e dunque potrebbero portare a creare della aspettative diverse. Un po’ come accaduto di recente all’amica e collega Elodie, sommersa dalle critiche e dai pareri negativi solo per aver detto la propria opinione sul caso Black Lives Matter.

Mahmood senza filtri: “Non scrivo mai ciò che penso sui social”

“Non mi permetto mai di scrivere ciò che penso sui social. Uno perché non me l’ha chiesto nessuno e la seconda cosa invece me l’ha fatta notare mia madre. Anche se devi fare un complimento c’è gente che quando legge frasi come ‘come sei dimagrita’ o ‘che bella che sei’ non la vede come una cosa positiva. Sui social tutto si amplifica e in negativo”, ha dichiarato Mahmood nell’ultima intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. “Tutti devono trovare il lato negativo delle cose, il dover giudicare e criticare sempre e prescindere. Anche il politically correct credo stia prendendo una piega un po’ ‘bad’, brutta nel senso che non si può fare né dire più nulla. Come è successo, ad esempio, ai vari rapper che per qualsiasi cosa dicano sui social vengono criticati duramente. È come essere processo ogni tre secondi, quindi per un’artista i social rappresentano una chiusura, non sei libero di dire quello che pensi al 100%”.

Le ultime dichiarazioni di Mahmood dividono gli italiani

Le dichiarazioni di Mahmood sono diventate subito oggetto di discussione sui social network e in particolare su Twitter, dove è balzato nella top ten dei trend più discussi del giorno. In molti non hanno apprezzato la sincerità e l’onestà di Alessandro e l’hanno accusato di voler nascondere la propria natura ai fan e al pubblico. Non sono mancati i tweet a sostegno del giovane: più di qualcuno ha approvato la schiettezza del ragazzo.

Mahmood si gode il successo del singolo Dorado

Polemica a parte, continua il grande successo di Mahmood. L’estate 2020 è segnata da una nuova hit: Dorado, che vede la collaborazione di Sfera Ebbasta e Feid. Il brano racconta la nuova vita di Mahmood dopo la vittoria al Festival di Sanremo: una vita fatta di lustro e successo, dove si nasconde però la voglia di tornare a casa e vivere la quotidianità con le persone che più ci amano.