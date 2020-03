Mahmood e le notti milanesi con Gabriele Esposito: gossip e foto sul cantante e il danzatore, ex di Amici di Maria De Filippi

Mahmood e Gabriele Esposito sono stati immortalati insieme dal settimanale “Chi”. Il cantante di ‘Soldi’, sempre più star nel Bel Paese, e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi pare che ormai siano inseparabili. Non molto tempo fa, l’amica comune Elodie – per cui Mahmood ha scritto il brano Andromeda portato dalla Di Patrizi al Festival di Sanremo – li aveva ‘paparazzati’ insieme durante una cena a Milano. Esposito e Alessandro, però, sembra che non si perdano d’occhio e proseguano la frequentazione in solitaria, lontano dagli amici.

Esposito e Mahmood “si frequentino assiduamente a Milano da una decina di giorni”.

Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, forte di alcuni scatti ‘rubati’ all’ombra della Madonnina, Mahmood e Gabriele non sarebbero semplici amici ma condividerebbero “un rapporto più chiaramente intimo”. Pare infatti che i due “si frequentino assiduamente a Milano da una decina di giorni”. Le foto divulgate da Chi, in effetti, appaiano molto eloquenti: tra il cantante e il danzatore, l’intesa c’è.

Il magazine Chi sulle tracce di Gabriele e Mahmood: scatti e spifferi ‘milanesi’

Il settimanale aggiunge altri dettagli. “Pur abitando ciascuno a casa propria, pare che più volte il ballerino napoletano, ufficialmente single, abbia trascorso la serata con il cantante milanese”. E ancora: “Lo stesso è accaduto domenica scorsa: partito la mattina presto per Roma (Gabriele, ndr), dove aveva uno stage di danza, è rientrato in treno in serata. E chi c’era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa […] e lo ha portato a casa propria. Un bacio, o almeno quello che sembra un bacio, quando Gabriele sale in macchina”. E poi? E poi via, dentro al portone di casa: “Da lì nessuna notizia fino all’indomani”.