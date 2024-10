Mahmood, gaffe al concerto con Kumo di Amici: che botta! (video)

Il 2024 è stato un anno pieno di successi per Mahmood. Sebbene non abbia vinto il Festival di Sanremo, la sua partecipazione è stata un trionfo, grazie all’enorme popolarità del brano “Tuta Gold”, che ha superato persino la canzone vincitrice “La Noia” di Angelina Mango e gli altri brani del podio. Nei mesi successivi, l’artista ha pubblicato il suo nuovo album “Nei letti degli altri“, che ha rapidamente scalato le classifiche, per poi essere anche protagonista dell’estate con la hit “Ra ta ta”. Ora, finalmente, è pronto a portare la sua musica sul palco con un tour nei principali palazzetti italiani.

Pochi giorni fa, Mahmood ha debuttato al Forum di Milano con uno spettacolo sold out che ha lasciato il pubblico senza fiato. Con una performance da vera pop star, ha messo in scena uno show di livello internazionale, conquistando sia il pubblico che la critica. Ad affiancarlo sul palco, un eccezionale corpo di ballo, tra cui spiccavano due volti noti al grande pubblico: Kumo e Gianmarco Petrelli, entrambi ex allievi di Amici.

Ieri, 27 ottobre, Mahmood ha portato il suo tour al Palazzo dello Sport di Roma, registrando un altro tutto esaurito. Oltre ad esibirsi con i suoi successi più noti e le canzoni dell’ultimo album, il cantante ha ricevuto una sorpresa speciale: l’arrivo di Elisa sul palco. Insieme, i due artisti hanno emozionato il pubblico romano cantando il loro brano “Rubini“, mandando i fan in visibilio. Una serata realmente intensa per Mahmood, che ha confessato di essersi profondamente emozionato. Tuttavia, nel corso del concerto, c’è stata anche una piccola gaffe.

Kumo nel corpo di ballo di Mahmood: la gaffe al concerto

Mentre stava cantando la sua hit “Barrio” circondato dagli altri ballerini, Mahmood ha dato accidentalmente una gomitata in faccia al ballerino Kumo. Ovviamente, i due hanno fatto finta di niente, andando avanti con la performance. Tuttavia, c’è chi ha ripreso la scena, facendo girare rapidamente il video sui social. “Mahmood che cerca di far fuori Kumo”, ha scherzato un utente presente al concerto. Insomma, incidenti normali in uno spettacolo, specialmente in uno come quello di Mahmood, dove sono presenti molte coreografie.