Amici, Martina e Kumo si sono fidanzati: conferme, foto e dettagli

“Solo un’amicizia” si sono affrettati a dire Kumo e Martina Giovannini subito dopo aver concluso la loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Evidentemente, a caldo, hanno voluto andarci con i piedi di piombo sui loro affari di cuore, senza lanciarsi in proclami stucchevoli e sdolcinati. Poi, però, qualcosa è cambiato. Dopo l’eliminazione della cantante dal talent show di Canale Cinque, la coppia è sbocciata. Lo ha confermato la stessa Giovannini sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore, quando ha fatto campeggiare una foto in cui la si vede con il ballerino. Uno scatto in bianco e nero, con lui che le sta spendendo un bacio. Il tutto impreziosito da un emoji a cuoricino. Viva l’amore!

Amici di Maria De Filippi, Kumo conferma la storia con Martina Giovannini

A far intendere che la relazione sentimentale abbia spiccato il volo è stato anche il giovane danzatore che su X, il vecchio Twitter, ha scritto il seguente ‘cinguettio’: “Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta”. Come poc’anzi accennato, è più che palese che in questi giorni Martina e Kumo si siano visti, si siano confrontati e abbiano alla fine capito che ciò che li lega è un qualcosa di più intenso di un sentimento di amicizia. Naturalmente i fan del programma di Amici di Maria De Filippi, nel notare l’uscita allo scoperto della nuova coppia, hanno fatto piovere una raffica di commenti tripudianti sui social.

Le dichiarazioni di Martina a Verissimo

“Ci siamo trovati a livello caratteriale, è una bella amicizia”, aveva sottolineato a Verissimo Martina, fresca di eliminazione ad Amici. Silvia Toffanin, che ci aveva visto lungo, aveva infatti continuato a incalzarla, palesando il proprio scetticismo su quanto esternato dalla cantante. Altrimenti detto la padrona di casa del rotocalco di Canale Cinque ha lasciato intendere di pensare che con Kumo ci fosse dell’altro. E in effetti, con il senno di poi, ci ha azzeccato. Anche il danzatore, che ha dovuto abbandonare Amici con qualche settimana di anticipo rispetto a Martina, aveva sottolineato di essere single e che con la compagna di avventura nel talent c’era solamente un’amicizia. Ora, invece, c’è di più!