Mahmood e Manu Rios, affari di cuore: insicurezze e retroscena

Manu Ríos, noto attore di Élite, si è recentemente dedicato ad alcuni importanti progetti. Non solo il telefilm La edad de la ira, ma anche la serie Netflix In silenzio. Sull’attore spagnolo, in questi giorni, starebbe però circolando un rumor alquanto particolare. Secondo Ivan Rota di Dagospia, il cuore di Manu batterebbe per un cantante italiano. Ecco di chi si tratterebbe.

Manu Rios e Mahmood: il gossip

“Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un pò insicuro” avrebbe scritto Ivan Rota. I due, ad ogni modo, sembrerebbero conoscersi e sarebbero apparsi più volte insieme. Ciò non vuol dire che Manu e Mahmood siano una coppia, perché potrebbero essere anche semplici amici.

Prima di Mahmood, c’erano stati dei gossip tra Ríos e Marc Forne. On Line, nel dicembre del 2021, avrebbe parlato di una possibile storia tra i due. Anche in quel caso, Ríos e Forne sembrava fossero stati visti diverse volte insieme e questo avrebbe scatenato le voci sul loro conto. Non ci sarebbero state conferme, tuttavia, sulla possibile relazione tra i due.

Mahmood: riservatezza sull’orientamento e sulla vita privata

Sia Mahmood che Manu Ríos sarebbero sempre rimasti sul vago per quanto concerne il loro orientamento. L’attore spagnolo avrebbe dichiarato di non parlare pubblicamente del suo orientamento, così come Mahmood sarebbe sempre stato molto riservato a riguardo, stesso dicasi sulla sua vita privata. Il cantante, durante una precedente intervista a La Repubblica, avrebbe ribadito come specificare se si avesse un fidanzato o una fidanzata equivalesse a creare una distinzione.

Non si hanno, quindi, conferme sulla possibile storia tra Manu Ríos e Mahmood. Visto il comportamento riservato di entrambi per ciò che riguarda la loro sfera privata, non è dato sapere se si avranno maggiori informazioni in merito. Solo gossip sull’attore e sul cantante, ma niente di certo.

Chi è Manu Rios: la carriera attoriale

Manu Ríos rappresenta una delle scoperte più interessanti nel panorama attoriale. Salito alla ribalta con Élite, dove ha interpretato il personaggio di Patrick Blanco Commenford, Ríos ha, in seguito, ottenuto una parte nel già citato La edad de la ira. Nel 2023, oltre alla serie Netflix In silenzio, Ríos ha recitato nel western Strange Way of Life, assieme a Ethan Hawke e Pedro Pascal, film poi presentato al Festival di Cannes.