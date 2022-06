Mahmood e Blanco, incantesimo rotto? Gelo e distanze dietro le quinte

Mahmood e Blanco hanno litigato? Si sta parlando di “matrimonio in crisi” tra i due cantanti, che sul palco di Sanremo si sono presentati affiatatissimi. Proprio la loro intesa e la chimica che c’era, e si spera c’è, fra loro ha incantato il pubblico. Si sono esibiti sul palco dell’Ariston lasciando il segno anche per l’affiatamento e non solo per la canzone, o per le loro voci. Tutto era perfetto in questo duo, ma pare che qualcosa si sia rotto. Questo il gossip delle ultime ore: Mahmood e Blanco si sarebbero ignorati al Radio Zeta Future Hits.

A riportare i fatti avvenuti dietro le quinte del concerto è stato Today. Pare che ci sia maretta fra i due, o che si sia spezzato l’incantesimo. Si sono esibiti anche insieme con Brividi al concerto di Radio Zeta, ma prima di salire sul palco si sarebbero ignorati beatamente. Erano nell’area hospitality, dove i cantanti si fermano prima di esibirsi. Mahmood e Blanco non sono arrivati insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. O forse non si sono incrociati di proposito?

Mahmood ha usato un po’ il telefono, poi si è seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco era dal lato opposto, intento a guardare una partita di biliardino. Non avrebbero parlato, Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola. La complicità che il pubblico ha visto e ha adorato sul palco di Sanremo e dell’Eurovision sembra essere svanita nel nulla. Eppure proprio in occasione dell’Eurovision erano in giro di notte per Torino su un monopattino, improvvisando un concerto in piazza.

Sempre secondo il gossip del giorno, Mahmood e Blanco si sarebbero visti solo sul palco. Il primo a salirci è stato Mahmood- e non è andata proprio benissimo -, che è stato raggiunto poi da Blanco per Brividi. Terminata l’esibizione, Mahmood è andato via, lasciando la scena a Blanco. Non lo ha aspettato nel backstage, mentre Blanco si esibiva Mahmood è andato via. Per ora si tratta di un gossip, ma non è detto che i due abbiano litigato. Per esempio potrebbe essersi trattato semplicemente di una serata “no” per i cantanti.