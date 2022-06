Mahmood e Blanco hanno litigato? Finalmente parlano i due cantanti

Con un video condiviso tra le storie di Instagram Mahmood e Blanco hanno svelato la verità circa il loro presunto litigio. Di recente si è infatti parlato di maretta tra i due vincitori del Festival di Sanremo 2022. Si è sussurrato di una certa tensione nel backstage del concerto di Radio Zeta Future Hits Live, al quale la coppia ha partecipato.

I due cantanti hanno ufficialmente smentito l’indiscrezione sul loro rapporto. L’artista di Soldi ha pubblicato un filmato molto esilarante della chat tra lui e Blanco dove hanno scherzato sulle varie news uscite negli ultimi giorni sul loro conto. “Abbiamo litigato? Non lo sapevo, ora ti blocco”, ha detto ironicamente Mahmood.

Dunque nessuna incomprensione o contrasto dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Alessandro Mahmoud e Blanco – vero nome Riccardo Fabbriconi – sono sempre buoni amici e colleghi e la popolarità non ha intaccato il loro legame speciale.

Il presunto litigio tra Mahmood e Blanco

A riportare il pettegolezzo è stato Today. Secondo il portale Mahmood e Blanco – che si sono esibiti in coppia al concerto di Radio Zeta con Brividi – si sarebbero ignorati beatamente prima di salire sul palco. Erano nell’area hospitality, dove i cantanti si fermano prima di esibirsi. Secondo alcune testimonianze Mahmood e Blanco non sarebbero arrivati insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. E per qualcuno non si sarebbero incrociati di proposito…

Alcuni presenti avrebbero raccontato che Mahmood avrebbe usato un po’ il telefono, poi si sarebbe seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco, dal lato opposto della sala, avrebbe preferito guardare una partita di biliardino anziché parlare con l’amico. Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola.

A detta di Today Mahmood e Blanco si sarebbero visti solo sul palco. Dopo la performance il primo avrebbe lasciato la scena al primo e non l’avrebbe aspettato neppure nel backstage. Un racconto, a quanto pare, poco veritiero e prontamente smentito dai diretti interessati…