Mahmood e Blanco, arriva il colpo di scena: c’entra Tananai, il fatto

Mahmood e Blanco levatevi, c’è un nuovo re delle classifiche. Ed è un nome del tutto inaspettato, visto e considerato come è andata a finire al Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando di Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai, che in queste ore ha raggiunto un nuovo importante traguardo.

Grazie in particolare ad un social network come TikTok, Tananai è infatti riuscito a piazzare un suo vecchio singolo, Baby Goddamn, in vetta alla classifica Top 50 di Spotify Italia. Un risultato importante, e ancor più perché arriva ad un mese da Sanremo e senza che l’artista avesse fatto promozione di sorta al brano.

Qualche battuta sui social, un profilo Twitter irriverente e un approccio “caciarone” alla vita e alla musica. Tanto è bastato a Tananai per scavalcare i trionfatori di Sanremo 2022, che per ora si devono accontentare di una pur sempre onorevole seconda posizione. Ad oggi la loro Brividi è dietro a Tananai e davanti a Soldi Puliti di Shiva.

Gli ultimi saranno primi, si diceva nella Bibbia. E alla fine, insomma, è successo pure a Tananai, classificatosi in fondo alla classifica di Sanremo 2022 e uscitone come vero vincitore morale. A proposito, come avrà reagito alla notizia?

Una volta scoperto di essere finito nella prima posizione della classifica Spotify l’artista milanese ha messo mano al suo profilo Instagram, pubblicando una Story in cui appare parecchio su di giri e euforico per lo straordinario risultato.

Baby Goddamn, nel frattempo, continua la sua scalata anche in altre importanti classifiche. Una in particolare vale la pena di segnalare, quella FIMI, dove ad oggi si trova in quarta posizione. Qui, al contrario di Spotify, prosegue indisturbato il dominio di Blanco e Mahmood, che a breve si prenderanno un’altra grande soddisfazione. Dal 10 al 14 maggio prossimi, i due artisti saranno in gara all’Eurovision Song Contest 2021, dove presenteranno proprio il pezzo con cui hanno vinto a Sanremo. Tananai, per quanto ci avesse provato scherzando su Twitter, se ne dovrà rimanere a casa: in queste settimane il cantante sta preparando il suo primo vero tour, già sold out a Milano.