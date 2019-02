Mahmood e Luciana Littizzetto si incontrano dietro le quinte di Che tempo che fa: il video

Per Mahmood questi sono giorni ricchi di emozioni e di impegni. Il vincitore di Sanremo 2019, al di là delle polemiche mosse nei suoi confronti, si sta godendo oggi il trionfo al Festival, cercando di non dare troppo peso a tutto il resto. Che questo sia un momento felice lo si può dedurre anche dalle immagini e dai video caricati da lui stesso sui social. In queste ore, per esempio, sull’Instagram stories di Mahmood è stato condiviso un video di lui a Che tempo che fa, non della diretta ma dell’istante prima di entrare in scena. Nel programma di Fabio Fazio è andato ieri sera dopo la vittoria a Sanremo e l’ospitata da Mara Venier. Quello che molti non hanno visto, però, è l’incontro di lui e Luciana Littizzetto avvenuto dietro le quinte dello show.

Mahmood incontra Luciana Littizzetto dietro le quinte di Che tempo che fa: ecco quello che si sono detti

Nel video pubblicato da Mahmood sul suo profilo Instagram è possibile vedere il cantante che, prima di fare il suo ingresso a Che tempo che fa, si è ritrovato faccia a faccia con Luciana Littizzetto. Quest’ultima, stando alle parole da lei pronunciate, può oggi considerarsi a tutti gli effetti una fan del giovane artista. “Farò sempre il tifo per te” dice la Littizzetto nel video mentre si lancia in un timido ma deciso applauso nei confronti di Mahmood. Quest’incontro, ovviamente, ha riempito di gioia il cantante, tanto che non è riuscito subito a replicare. Nella stories condivisa, però, un pensiero di ringraziamento alla Littizzetto lo ha voluto comunque rivolgere scrivendo: “Lucianina TVB”.

Festival di Sanremo 2009: Mahmood risponde a Ultimo

Alle dichiarazioni rilasciate da Ultimo dopo la finale del Festival di Sanremo 2019 Mahmood ha preferito rispondere con diplomazia il giorno dopo, evitando in questo modo di alimentare ogni tipo di polemica. La sfogo di Ultimo? “Dietro il Festival di Sanremo c’è davvero tanta tensione. Siamo ragazzi, uno scivolone ogni tanto ci può stare. Può capitare” ha dichiarato Mahmood a Domenica In.