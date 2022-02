Mahmood, come sta dopo il malore: nessun rischio per la finale

Sono ore di grande apprensione, queste, per tutti i fan di Mahmood. L’artista italo-egiziano, come anticipato ieri sera da alcuni insider, ha infatti avuto un malore. Il cantante non è stato bene a pochissime ore dalla serata dei duetti del Festival di Sanremo 2022, nel corso della quale si è esibito con Blanco sulle note del pezzo Il cielo nella stanza.

In realtà, sul palco dell’Ariston, Mahmood si è esibito poi senza particolari problemi, anzi è apparso in forma più che mai. Che cos’è successo, dunque, con precisione? E quali sono le condizioni di salute di Mahmood quest’oggi, ad un passo dalla finale? A raccontarcelo è stato il cantante stesso, in conferenza stampa.

Questa mattina si è tenuto un incontro con i giornalisti in occasione del quale l’artista ha avuto la possibilità di raccontare alla stampa l’accaduto, rassicurando sulla sua presenza in finale. “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia mi è venuta una mezza congestione” ha raccontato l’artista. “Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata” ha poi aggiunto, mentre Blanco come da suo stile l’ha buttata un po’ sul ridere dichiarando “Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto e sono andato a vedere”.

Sarebbe stato un peccato se, per un motivo di salute dell’ultimo momento, Mahmood non si fosse esibito, anche perché il cantante è poi finito in seconda posizione nella classifica della serata dei duetti. A spuntarla, in ogni caso, sono stati alla fine Gianni Morandi e Jovanotti con un medley che in sala stampa ha scatenato più di qualche polemica.

Mahhmood e Blanco si preparano, nel frattempo, a finire sul podio di questo Festival di Sanremo 2022 così fortunato. Gli artisti sono da giorni alla prima posizione della classifica generale dei BIG e stanno registrando numeri da record sulle piattaforme di streaming. La serata finale, in ogni caso, regala sempre delle sorprese dell’ultimo momento. Non è dunque da escludere che Mahmood e Blanco possano “entrare da papi e uscirne cardinali”.