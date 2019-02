Mahmood Challenge: a La Vita in Diretta la sfida del famoso battito di mani a tempo

Mahmood Challenge: la sfida del battito di mano a tempo con Alberto Matano a La Vita in Diretta

Nella puntata del 26 febbraio de La Vita in Diretta è stato dato ancora una volta spazio alla musica. In studio è stato protagonista anche il cantante Mahmood (anche se non presente fisicamente) con Soldi, canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo che può essere già definita come una vera e propria hit. Grazie al contributo di Alberto Matano è andata in scena la “Mahmood Challenge”. Il giornalista e conduttore di Raiuno ha debuttato da poco su Raitre con il programma della seconda serata Photoshow e nell’ultima puntata della sua trasmissione ha sfidato i suoi ospiti chiedendogli di battere le mani a tempo sulle note del brano di Mahmood; proprio come ha fatto l’orchestra sanremese al Teatro Ariston.

A La Vita in Diretta va in scena la “Mahmood Challenge”

Il giornalista del TG1 ha riproposto la sfida del battere le mani a tempo sulla canzone Soldi di Mahmood anche ai conduttori e a tutto il pubblico de La Vita in Diretta. E così lo studio si è scatenato “superando la prova”, come affermato da Alberto Matano che ha spiegato di come non sia per nulla facile andare a tempo e seguire il giusto ritmo. Se ne è accorto proprio durante l’ultima puntata del suo programma guardando i suoi ospiti. “Mara Venier andava a tempo, ma in molti non ci riuscivano”, ha dichiarato. Dopo il goliardico momento musicale, Matano ne approfitta per ricordare il prossimo appuntamento con Photoshow sabato 2 marzo e invita ufficialmente in diretta Francesca Fialdini: “Sabato a Photoshow manca una bionda e quindi Francesca ti invito in diretta!”. “Wow, un invito in diretta… ci sarò”, risponde entusiasta la conduttrice.

Mahmood: il brano Soldi guadagna il disco di platino

Intanto continua lo sfolgorante successo di Mahmood. Il cantante italo-egiziano, che a Domenica In ha parlato del rapporto con il papà che lo ha lasciato da piccolo, con il suo pezzo sanremese è stato certificato disco di platino. Soldi, canzone scritta da Alessandro Mahmoud con Dario Faini e Charlie Charles, conquista anche quest’altro risultato, mentre il cantante è a lavoro per la nuova versione da presentare a Eurovision 2019.