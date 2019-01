Magalli: la verità sul futuro dei Fatti Vostri e la nuova fidanzata

Giancarlo Magalli rompe il silenzio, la verità sul futuro dei Fatti Vostri e la nuova giovane fidanzata: “Berlusconi mi batte”

I Fatti Vostri, storico programma di Rai2 condotto dall’intramontabile Giancarlo Magalli, ci sarà anche la prossima stagione televisiva. E sarà sempre in onda sulla seconda rete del servizio pubblico, nonostante le voci che si sono diffuse in questi giorni che hanno parlato di chiusura della trasmissione. Le indiscrezioni si erano propagate dopo le parole pronunciate da Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. Tutto un fraintendimento e nessuno show cancellato, come spiega Magalli ai microfoni radiofonici di Un giorno da pecora: “Se la prossima edizione de ‘I Fatti Vostri ‘ sarà l’ultima? No, Freccero l’ha già confermato per l’anno prossimo. La possibile chiusura? Una delle tante fregnacce che girano, alimentate da certi siti, ma Freccero non ha mai detto che voleva chiuderci: ha detto che ci vuole un budget più alto di quello che Rai2 ha e che a Rai1 avrebbero più soldi per farlo.”

“Staffelli ha cercato di tirarmi dentro a una polemica con Insinna”

“Freccero anzi ha detto che è un bel programma ottimamente condotto – prosegue Magalli -. Insomma la sua frase era una boutade per dire ‘datemi più soldi’”. Per quanto riguarda il tetto compensi-budget (al limite per quanto riguarda il conduttore, come da lui dichiarato) spiega: “C’è da vedere questa storia del compensi, ma il programma ci sarà, se si sistema ciò.” Magalli parla poi del Tapiro d’Oro avuto da Striscia la Notizia per la vicenda appena descritta, chiarendo anche una questione. “Staffelli ha cercato di tirarmi dentro a una polemica con Insinna su L’Eredità. Io per non finirci ho risposto ‘non so di chi tu stia parlando‘“. Il presentatore fa dunque sapere di non aver nulla contro il collega Rai e che sono stati i giornali a trasformare la frase su Insinna in una ‘frase al veleno’. Spazio poi all’amore.

“Ho trovato l’amore, non sono più single, sono felice. Lei è più giovane di me”

“Ho trovato l’amore, non sono più single, sono felice. Ci siamo trovati a ‘metà strada’ proprio in zona Cesarini”. Il conduttore confida che la ‘sua’ lei non fa parte del mondo dello spettacolo e che non ha la sua stessa età: “Ma coetanea di che, è più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte”.