Magalli a Top Dieci di Carlo Conti: nuova frecciatina ad Adriana Volpe

Giancarlo Magalli è tornato in tv e non è passata inosservata la sua nuova frecciatina all’ex collega Adriana Volpe. Nonostante gli appelli di pace dopo il Grande Fratello Vip i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro e oggi sono più lontani che mai. E non perdono occasione per stuzzicarsi come è successo di recente ad Adriana nell’ultima intervista alla stampa o a Magalli a Top Dieci, il nuovo programma Rai di Carlo Conti. È stato proprio il conduttore toscano a punzecchiare Giancarlo, chiedendo la classifica delle partner con cui si è trovato meglio nel corso della sua carriera. Il 72enne ci ha tenuto a precisare che si è sempre trovato bene con tutte e il primo nome che ha fatto è stato quello di Roberta Morise. Una scelta non tanto casuale visto che la soubrette calabrese è stata tagliata fuori dal cast de I Fatti Vostri e molti hanno dato la colpa a Magalli. Ma quest’ultimo ha sempre ammesso di non avere nulla contro la showgirl e anche a Top Dieci ha ribadito la sua stima nei confronti di Robertina. Magalli ha poi fatto altri due nomi: Laura Forgia e Monica Leoffredi. E tra un nome e l’altro non ha potuto non lanciare una stoccata alla Volpe…

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: stoccata a Top Dieci

“Con il 99% delle donne con cui ho lavorato mi sono trovato benissimo”, ha assicurato Giancarlo Magalli a Top Dieci. A detta del conduttore Rai Adriana Volpe farebbe quindi parte di quell’1%… Una stoccata bella e buona alle ultime dichiarazioni della presentatrice di Trento che, di recente, ha commentato negativamente l’esclusione di Roberta Morise a I Fatti Vostri dando la colpa proprio all’ex collega. Ma Magalli ha puntualizzato di non aver avuto nessun problema con altre colleghe se non con la Volpe, con la quale ha lavorato per oltre dieci anni. Insomma, la guerra continua…

Giancarlo Magalli in ferie, Adriana Volpe debutta su Tv 8

In questo periodo Giancarlo Magalli si sta godendo il meritato riposo: il presentatore tornerà in tv a settembre, come sempre al timone de I Fatti Vostri. Adriana Volpe si prepara invece ad un nuovo debutto televisivo: dopo l’addio alla Rai presenterà su Tv 8, dal lunedì al venerdì dal 29 giugno, il nuovo format Ogni Mattina.