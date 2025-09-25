Magalli, rivelazioni clamorose su Ricciarelli e la sfuriata di Pippo Baudo

Pippo Baudo aveva dato disposizioni chiare a Dina Minna per non avere contatti con Katia Ricciarelli. A confermare la voce, già avallata nei giorni scorsi dall’avvocato della storica assistente del compianto conduttore catanese, è ora Giancarlo Magalli che, intervistato dal magazine Oggi, ha inoltre reso noto l’episodio che provocò la rottura matrimoniale tra il ‘re della tv’ e la soprano veneta. Bisogna partire da quella faccenda, a detta di Magalli, per comprendere perché Pippo decise di non aver più rapporti con l’ex moglie.

Giancarlo Magalli e le rivelazioni clamorose sui rapporti con Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Dopo la morte di Baudo, Katia Ricciarelli ha attaccato a più riprese Dina Minna, accusandola di aver isolato Pippo negli ultimi anni di vita e affermando che non perdonerà mai la segretaria per non averla avvisata tempestivamente del decesso dell’ex marito. Ha anche rilasciato dichiarazioni al vetriolo in merito al fatto che, alla signora Minna, Baudo ha lasciato una parte di eredità simile a quella destinata ai figli Tiziana e Alessandro. Una serie di prese di posizione che hanno spinto l’assistente a diffidare la Ricciarelli.

“Questa leggenda che Pippo Baudo fosse irraggiungibile, come sostiene la Ricciarelli, è viziata da un errore sostanziale: lei è convinta che Dina non glielo passasse di sua iniziativa. Mentre aveva ricevuto, e io ero presente, ordini precisi da Pippo Baudo, che non voleva più parlarci”. Così Giancarlo Magalli. Una versione identica a quella resa nota dall’avvocato di Dina Minna che, tra l’altro, è stato uno degli amici più stretti di Pippo.

“Dina era un’assistente fedele, e tutto quello che faceva era la messa in pratica della volontà di Pippo”, ha aggiunto Magalli. Il conduttore 78enne ha poi raccontato i dettagli dell’episodio che avrebbe fatto naufragare definitivamente il matrimonio di Baudo e Ricciarelli, spiegando che Pippo, in quell’occasione, andò su tutte le furie.

Quando Pippo si infuriò in ospedale con la moglie: “Gliene disse di tutti i colori”

Magalli ha rivelato che i rapporti coniugali tra la cantante e il conduttore precipitarono inesorabilmente durante un ricovero dello stesso Pippo. Il ‘re della tv’ si trovava al San Raffaele di Milano. “E lei – afferma Magalli – lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia. Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliene disse di tutti i colori”.

A questo punto, sempre seguendo la versione di Magalli, Ricciarelli, “offesissima, fece arrivare una lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione”. “Presumo – ha aggiunto l’ex conduttore di I Fatti Vostri – che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo. Fu l’inizio della fine del loro matrimonio, chissà, magari se fosse stata vicina a lui in ospedale invece di partire sarebbero andati avanti ancora un po’, ma il fatto che non ci fosse fu un grande dispiacere per Pippo, che mai avevo visto così infuriato”.

Dunque, secondo Magalli, Baudo, consapevole che il suo matrimonio stava navigando ormai in acque tempestose, dopo quanto avvenuto durante i giorni del suo ricovero al San Raffaele, decise di porre fine alle nozze. Il resto è storia. Con Ricciarelli non ebbe più contatti, eccezion fatta per l’incontro, con tanto di abbraccio, nel corso di un evento all’Arena di Verona.