Alessandro Baudo “disgustato” a Verissimo e svela i rapporti con Katia Ricciarelli

Alessandro Baudo si è sfogato a Verissimo per le chiacchiere circolate sull’eredità del padre Pippo, raccontando anche in che rapporti è con Katia Ricciarelli, dopo che la soprano ha fatto incetta di critiche per le esternazioni lanciate contro Dina Minna, segretaria storica del conduttore.

Alessandro Baudo a Verissimo: “Disgustosi i pettegolezzi sull’eredità”

Intervistato dalla padrona di casa Silvia Toffanin, Alessandro ha spiegato di vivere da anni in Australia e di aver appreso la notizia relativa alla morte del padre mentre si trovava dall’altra parte del mondo. Ha inoltre rivelato di aver sentito poco il genitore negli ultimi anni:

“Io vivo in Australia, appena ho saputo che era morto ho subito preso un aereo. Sapevo che non stava bene da un paio di anni. Non ci sentivamo molto per questa ragione, lui si era un po’ spento. Però è stato uno shock. Sapevo che stavo male, ma non credevo che fosse così grave. L’ultima volta che l’ho sentito è stato un circa un mese prima che morisse, ci siamo scambiati una mail affettuosa”.

Alessandro non è riuscito a essere presente alla camera ardente allestita a Roma. Ha invece partecipato ai funerali celebrati a Militello in Val di Catania, paese natale di Pippo. Le esequie sono state trasmesse in diretta dalla Rai. C’è chi ha criticato sui social Alessandro per alcuni suoi atteggiamenti:

“Faceva un caldo incredibile al funerale e non c’era acqua. Ho masticato una gomma per la salivazione e mi hanno criticato, pensando che me ne fregassi. Pure per le espressioni mi hanno criticato. Sono critiche che mi hanno pure fatto ridere. Ognuno vive a suo modo certe situazioni”.

Poi lo sfogo sulle chiacchiere inerenti all’eredità del padre. Il tema è stato molto dibattuto sui media. “Eredità? Tanti pettegolezzi, vorrei dire a tutti “lasciamo stare Pippo”. Non se ne può più di leggere certe cose, è disgustoso vedere la gente che commenta su cose che manco sa”, ha tuonato Alessandro.

Il rapporto con Katia Ricciarelli

Anche Katia Ricciarelli nei giorni scorsi ha ricevuto una valanga di critiche dopo che ha apertamente biasimato Dina Minna, sostenendo che la segretaria abbia isola Baudo negli ultimi anni della sua vita. Ha inoltre attaccato l’assistente sul tema dell’eredità. Pippo le ha lasciato uno quota di beni simile a quella destinata ai figli. “Non è giusto”, ha chiosato Ricciarelli. Alessandro non ha voluto incendiare ulteriormente la discussione. Anzi ha speso belle parole per l’ex moglie del padre: