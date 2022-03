Magalli pensa già a Don Matteo 14 e punge Rai: “Sistemano Tizio e Caio”

In una recente intervista concessa a Nuovo Tv, Giancarlo Magalli è tornato a parlare per tutti quei telespettatori che potrebbero essersi dimenticati di lui. Da un po’ di tempo, infatti, il conduttore latita dalla tv, anche se secondo alcuni dietro questa sua assenza ci sarebbe un progetto ben preciso (si dice sia lui La Lumaca de Il Cantante Mascherato). Ma proviamo a fare un po’ d’ordine nelle ultime dichiarazioni del presentatore, come sempre piuttosto pepate.

A Nuovo Tv Giancarlo Magalli ha avuto modo, prima di tutto, di parlare del suo prossimo impegno televisivo (perlomeno quello già ufficializzato). Magalli lo rivedremo infatti molto presto in Don Matteo 14. Nella celebere serie Rai Magalli interpreterà nientepopodimeno che il vescovo di Spoleto, nonché fidato consigliere di Don Massimo, il nuovo parroco interpretato dalla new entry Raoul Bova.

Nell’intervista, Giancarlo Magalli ha dunque avuto modo di ricordare quel vecchio rimpianto che gli è sempre rimasto sul groppone. Già, perché forse non tutti ricordano che 15 anni fa a Magalli era stato proposto proprio il ruolo che sarebbe poi stato preso da Terence Hill. “Sono contento di poter recitare in questa fiction perché, in un certo senso, era una cosa rimasta irrisolta” ha commentato Magalli, senza dunque nascondere un filo di pentimento. A Nuovo Tv, inoltre, Magalli si è lasciato andare ad un’altra anticipazione. Lo vedremo, infatti, nella totalità degli episodi in programma (“Nella prossima stagione di Don Matteo dovrei esserci in tutte le puntate” ha dichiarato il conduttore).

Ma non solo di Don Matteo si è parlato in questa intervista a Nuovo Tv. E poteva essere altrimenti? Magalli, d’altra parte, ormai lo conosciamo e siamo ben consapevoli che ogni volta che ha occasione di parlare con la stampa tira fuori “una parola buona” per tutti. Questa volta, incredibile ma vero, il conduttore ci ha risparmiato frasi al vetriolo su Adriana Volpe. Al contrario, l’obiettivo della sua frecciatina sono stati direttamente i vertici Rai, rei di avere messo alla conduzione personaggi che non sembra avere molto apprezzato.

“Un po’ alla volta stanno sistemando Tizio e Caio, come si suol dire, e spero che sistemino presto anche me” ha sottolineato Magalli, spiegando che in realtà anche per lui è in arrivo un altro programma “molto carino”.