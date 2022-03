Dopo 6 mesi, la sesta edizione del Grande Fratello Vip (la più lunga della storia del reality show di Canale Cinque) ha chiuso i battenti. Ora è tempo di bilanci. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste del programma, hanno consegnato a Chi Magazine le loro riflessioni, maturate a bocce ferme e a gioco ultimato. La notizia è che, in merito alla domanda relativa a quale concorrente avrebbero rinunciato per le dinamiche della trasmissione, si sono trovate d’accordo. Esatto, la conduttrice trentina e la moglie di Bonolis, strano ma vero, hanno avuto la medesima idea. Ebbene? Quale dei “vipponi” non avrebbero coinvolto? Tommaso Eletti, il giovanotto reduce da Temptation Island, dove fece una figura tutt’altro che brillante assieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti.

“Non è riuscito a entrare nelle dinamiche del programma, infatti è stato il primo a uscire”, ha sottolineato Sonia. “Ne avrei fatto volentieri a meno”, l’eco di Adriana in riferimento alla partecipazione di Tommaso Eletti al programma. Naturalmente, le due opinioniste, alle restanti domande, hanno risposto in modo differente. La Bruganelli ha spiegato che il suo preferito è stato Giucas Casella, mentre la Volpa ha eletto a proprio beniamino Aldo Montano. Momento più emozionante? Per Lady Bonolis il ritorno nella Casa di Giucas, per la trentina il caloroso discorso di Imma Battaglia rivolto alla compagna Eva Grimaldi.

Situazione che più le ha fatte infervorare? “L’incomprensione in studio con Alfonso, senza dubbio”, ha sottolineato Sonia, ricordando l’episodio in cui, in piena diretta, lasciò lo studio, minacciando di andarsene per sempre, salvo poi tornare sui propri passi. Adriana ha invece citato Alex Belli per l’infinito teatrino inscenato per mesi, grazie alla complicità di Delia Duran e Soleil Sorge.

GF Vip 7, Sonia e Adriana daranno disponibilità per ricoprire nuovamente il ruolo di opinioniste?

Sia la Volpe sia la Bruganelli sono state una spanna sopra Pupo e Antonella Elia, i loro predecessori. Daranno disponibilità per il Grande Fratello Vip 7? Adriana ha risposto affermativamente, evidenziando che al fianco dell’amico e collega Alfonso Signorini accetterebbe qualsiasi sfida; Sonia ci è andata con i piedi di piombo, spiegando che dopo 49 dirette in prima serata su Canale Cinque ha tutto in mente fuorché pensare, per ora, a una sua eventuale presenza al Grande Fratello Vip 7.