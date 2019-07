Magalli ha rifiutato Don Matteo: il retroscena a Non Disturbare

Giancarlo Magalli ospite di Paola Perego a Non Disturbare: il retroscena su Don Matteo

Giancarlo Magalli si è raccontato, anche in modo scherzoso, da Paola Perego a Non Disturbare. Il conduttore, tornato alla ribalta ultimamente per gli screzi con l’ex collega Adriana Volpe, ha cercato di fare degli scherzi telefonici (non riusciti) che però hanno divertito tanto il pubblico di Rai 1. Magalli insieme alla padrona di casa ha però ricordato un retroscena che forse in pochi sapevano: ha rifiutato di prender parte a Don Matteo, e non come guest star in una delle tante puntate della famosa fiction di successo. Secondo le parole della Perego, veniamo a conoscenza che Magali doveva prendere il posto di Terence Hill, o meglio all’inizio proprio lui doveva vestire i panni del prete detective tanto amato dal pubblico. Il suo rifiuto comunque è stato dovuto alla sua famiglia.

Magalli e il rifiuto per Don Matteo: perché ha fatto questa scelta

Forse in pochi sapranno questo retroscena inedito nella carriera di Giancarlo Magalli. La voce de Il Collegio (nella prossima edizione sarà stato sostituito da Simona Ventura) ha spiegato che all’inizio della fiction Don Matteo sarebbe dovuto essere lui il protagonista, il prete che indaga sui casi di cronaca che animano i borghi umbri più belli. Magalli comunque, se avesse mai accettato, avrebbe dovuto trasferirsi per ben 8 mesi a Gubbio, ambientazione iniziale della storia. Tutti quei mesi lontano da casa hanno rappresentato subito un problema per lui e per questo ha scelto di declinare la proposta di lavoro.

Magalli e il divorzio dalla prima moglie: l’affetto e l’amore per le figlie

Un momento di commozione ha interessato Giancarlo Magalli a Non Disturbare, rivelando un tratto che ha stupito anche la padrona di casa. Si è rivelato infatti un uomo ed un padre molto tenero, soprattutto dopo la telefonata finale con una delle sue due figlie.