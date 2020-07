Magalli ha querelato Marcello Cirillo: parla il conduttore, il motivo

Giancarlo Magalli passa al contrattacco. E stavolta non lo fa con un’intervista sulla stampa bensì per vie legali, querelando Marcello Cirillo che di recente lo ha attaccato definendolo una persona “cattiva”. A renderlo noto è stato lo stesso conduttore de I Fatti Vostri con un post divulgato su Facebook in cui ha sostenuto che non tutti quelli che hanno “bisogno di visibilità” devono “per forza cercarla parlando male” di lui. Non solo: Magalli ha aggiunto che Cirillo avrebbe mentito, in riferimento ad alcune sue recenti esternazioni in cui aveva lasciato intendere che dietro all’addio di Demo Morselli a I Fatti Vostri ci fosse stato lo zampino proprio di Magalli. Quest’ultimo, però, ha smentito categoricamente tale ricostruzione, affermando che non sia stata assolutamente una sua scelta quella di rinunciare al compositore.

Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali. Gepostet von Giancarlo Magalli am Freitag, 24. Juli 2020

Magalli e il caso Roberta Morise: il conduttore si difende

Nella prossima stagione de I Fatti Vostri non ci sarà Roberta Morise, altra ‘defezione’ relativa al programma. Al suo posto arriverà Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle. Magalli è finito nel mirino delle critiche anche a riguardo dell’estromissione della calabrese dalla trasmissione. Qualcuno ha insinuato che ci fosse stata la sua manina dietro alla scelta. Pure in questo caso il conduttore si è subito premurato di chiarire che con la Morise ha un ottimo rapporto e che la decisione di non riconfermarla non è dipesa da lui. Nel frattempo non si placano nemmeno gli attriti con Adriana Volpe. Solo pochi giorni fa, Magalli e la trentina se le sono ‘suonate’ verbalmente di santa ragione.

Magalli e Adriana Volpe, altro scontro

L’ultimo rovente botta e risposta tra il romano e l’ex concorrente del Grande Fratello 4 si è consumato nei giorni scorsi. Tutto ha avuto inizio quando Magalli ha fatto del sarcasmo sugli ascolti non entusiasmanti di Ogni Mattina, talk di Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Quest’ultima ha addirittura risposto in diretta televisiva all’affondo dell’ex collega de I Fatti Vostri per poi rincarare la dose via Instagram, con un post al vetriolo. Chi pensava che ci fosse, se non una pace, almeno una tregua in corso, ha dovuto ricredersi.