Magalli e Adriana Volpe, boom: insieme a Verissimo, anticipazioni

Accadrà a breve ciò che era impensabile fino a pochi mesi fa: Adriana Volpe e Giancarlo Magalli di nuovo assieme in uno studio televisivo. I due conduttori, dopo anni di beghe feroci e di cause in tribunale, saranno ospiti insieme a Verissimo nella puntata in onda domenica 27 ottobre. Secondo le anticipazioni diffuso da DavideMaggio.it si siederanno fianco a fianco per siglare finalmente la pace. Il tutto con la ‘benedizione’ della padrona di casa Silvia Toffanin. Solamente tre settimane fa il presentatore romano è stato condannato per diffamazione nei confronti della collega: 700 euro di multa con pena sospesa, oltre all’obbligo di pagare le spese processuali e il risarcimento danni quantificato in 5 mila euro, a cui vanno aggiunti 1600 euro per le spese legali.

Volpe e Magalli si sono conosciuti quando presentavano assieme I Fatti Vostri. Tra i due non è mai scattato un buon feeling a livello professionale. Lo si era capito anche guardando le puntate. Ora però quegli screzi sembrano appartenere a un tempo lontano. Dopo anni di battaglie in tribunale e dopo che Magalli ha affrontato gravi problemi di salute, nessuno ha più la voglia di combattere tra giudici e avvocati. Meglio seppellire l’ascia di guerra, guardarsi negli occhi, e ricordare i bei momenti. Rodersi il fegato non porta a nulla. Ecco allora un’ospitata tv in cui si respirerà un clima disteso e di pace.

Magalli contro il modo di lavorare di Adriana Volpe, Heather Parisi e Anna Falchi

Magalli non ha mai nascosto di non amare lavorare con Adriana Volpe. Già nel 2006, in un’intervista, aveva detto chiaramente che con la conduttrice trentina non c’era intesa. Motivo? Secondo il presentatore la collega non era particolarmente dotata per ricoprire il ruolo che le avevano affidato a I Fatti Vostri.

“Non l’ammazzerei, per carità: ci lavoro, la sopporto, ma alcune sue prerogative non mi rendono contento. Non ci posso far niente”, aveva chiosato Magalli che aveva anche aggiunto di aver lavorato con molte donne, ma che con solamente tre aveva avuto problemi. Oltre alla Volpe aveva fatto i nomi di Heather Parisi e di Anna Falchi:

“Le uniche tre con cui non sono andato d’accordo sono la Falchi, la Parisi e la Volpe ma per motivi diversi. La Parisi era capricciosa, arrivava tardi e faceva come le pare; ho sempre detto, però, che quando lavorava era di una bravura che le si perdonava tutto. Alle altre due, ecco, manca quest’ultimo aspetto”.

Oggi non è più tempo di polemiche e attacchi; è tempo di pace e rilassamento. A Verissimo hanno apparecchiato tutto il necessario per la reunion e la stretta di mano.