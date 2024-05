Adriana Volpe da Balivo: il buio dopo il GF e la scelta precisa sull’ex

Adriana Volpe torna a raccontarsi in tv. La conduttrice trentina è stata ospite di Caterina Balivo, nella puntata de La volta buona in onda su Rai Uno venerdì 10 maggio. L’ex volto de I Fatti Vostri si è confessata a cuore aperto, spiegando che, dopo l’esperienza vissuta nel 2020 al Grande Fratello Vip 4 in qualità di concorrente, ha affrontato un momento buio dal punto di vista privato. Si ricorda che la Volpe, quando prese parte al reality show di Canale Cinque, era sposata con Roberto Parli, imprenditore svizzero. Sembrava una relazione perfetta. Si è invece trasformata in un incubo dopo il GF Vip.

Adriana Volpe a cuore aperto a La Volta Buona

“Sono stati i momenti più bui che ho vissuto, momenti difficili che hanno segnato in modo importante la mia vita e il mio percorso. Però è proprio nei momenti di grande difficoltà che si scoprono tante cose”. Così Adriana Volpe nel confessarsi a Caterina Balivo.

“Intanto – ha aggiunto – scopri di avere una forza che non pensavi di avere, sai che puoi contare sulla tua resilienza. La vita mi ha dato una fortuna incredibile che è quella di avere Giselle, mia figlia. Ci siamo strette molto in quel periodo, insieme siamo riuscite ad affrontare tante cose”.

E ancora: “La vita è cambiata tanto, però, quello che alcune volte può essere un muro che trancia in maniera forte e prepotente il tuo percorso in qualche modo ti aiuta a capire che c’è altro, quindi ho cambiato direzione, ho cambiato il mio percorso. Dalle difficoltà ho scoperto tante cose. Le persone vere. Ho scoperto che puoi guardare avanti sempre, consapevole che ognuno di noi ha un passato importante”.

La scelta precisa di non nominare mai il nome dell’ex marito

La conduttrice trentina, nel corso dell’intervista, ha fatto una scelta molto precisa: non nominare mai Roberto Parli, il suo ex marito. Breve digressione: mentre Adriana stava affrontando il GF Vip 4, morì suo suocero. Lei prese la decisione di lasciare la Casa più spiata d’Italia per via del lutto. Con Parli, però, qualcosa si era rotto irrimediabilmente. Il matrimonio, durato dodici anni, andò in frantumi in quei mesi. E non finì bene. E per non finì bene non si intende che ci furono liti verbali e un normale allontanamento.

La Volpe ha riferito in passato che l’ex marito divenne in quel periodo gelosissimo, finendo per minacciarla e maltrattarla. La vicenda ha avuto uno sviluppo giudiziario su cui la conduttrice ha preferito mantenere riserbo, senza svelare particolari per tutelare la sua immagine e salvaguardare il benessere di sua figlia Giselle.

Quel che è certo è che con l’imprenditore svizzero ha avuto problemi gravissimi. Lui, in qualche dichiarazione rilasciata sui social nel periodo della separazione burrascosa, ha negato di aver mantenuto comportamenti offensivi e lesivi nei confronti della ex moglie. Una versione a cui in molti non credono. Ma ciò che pensa l’opinione pubblica, in questi frangenti, conta poco. Contano molto di più le sentenze del tribunale. Anzi, soltanto quelle contano.