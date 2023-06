Adriana Volpe, agghiaccianti parole dell’ex marito: “P**a, ti rovino”

Adriana Volpe e l’ex marito, Roberto Parli, si sono separati dopo più di dieci anni di matrimonio nel giugno 2021. Dopo pochi mesi, nell’ottobre dello stesso anno, la conduttrice ha querelato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e a Roberto è stato imposto il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Ora, il finanziere sta affrontando il processo e ieri, 5 giugno, di fronte alla quinta sezione penale del Tribunale di Roma, sono state ascoltate le testimonianze di conoscenti e amici della Volpe. “Sei una zo****a, quando esci ti rovino la vita“, è stata una delle tante frasi di insulti e minacce riportate in aula.

Secondo quanto raccontato da un’amica di Adriana Volpe, i rapporti tra marito e moglie sono iniziati a deteriorare a partire dall’entrata della donna nella Casa del Grande Fratello Vip. L’amica in questione avrebbe frequentato molto la casa di famiglia in quel periodo, per controllare la figlia che hanno in comune Roberto ed Adriana, Gisele, ma anche per guardare insieme la conduttrice nelle puntate o nella diretta del reality di Canale 5. In quelle occasioni, però, la testimone ha confessato di essersi ritrovata con un uomo spesso fuori controllo.

Adriana Volpe: le minacce dell’ex marito

Sempre secondo la testimonianza dell’amica della conduttrice, Roberto spesso si scagliava contro la televisione, esclamando frasi come: “Sei una pu***na, quando esci ti rovino“. Ma, gli attimi d’ira non si limitavano alla visione delle puntate. Parli avrebbe scritto spesso alla donna riportando tutti gli atteggiamenti considerati da lui non appropriati di Adriana, che non si sarebbe comportata “come una madre”. Questo lo avrebbe portato ad iniziare una serie di minacce contro di lei. A quanto pare, dichiarava che le avrebbe rovinato la carriera e che non le avrebbe più fatto vedere la bambina. A prova di ciò, la testimone avrebbe conservato i messaggi vocali.

Inoltre, l’amica ha raccontato che in quel periodo Roberto avrebbe eccesso con l’abuso di alcol, tanto da trovare sempre vino sulla tavola ogniqualvolta andava a trovarlo: “Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio“. Gli insulti e le imprecazioni sarebbero state usate anche rivolgendosi direttamente alla figlia, dicendole frasi come “Guarda quella zo****a di tua madre cosa fa“. Ma, non solo, Parli avrebbe iniziato a maltrattare direttamente la bambina, gridandole spesso di andare a dormire senza “rompergli” e non facendole fare i compiti o non portandola a scuola.

Dopodiché, con l’inizio della pandemia, Adriana Volpe decise di abbandonare il Grande Fratello Vip, dopo aver appreso che le condizioni del padre dell’ex marito si erano aggravate. Ma, da lì, la situazione non ha fatto che peggiorare. L’amica ha raccontato di un’Adriana assolutamente devastata dalle minacce e insulti di Parli. “Mi raccontava tutto piangendo al telefono: le minacce di morte davanti alla madre di lui e anche alla bambina. Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare”, ha aggiunto.

La risposta di Roberto Parli alle accuse

La testimonianza dell’amica combacia ciò che aveva riportato in aula già Adriana, quando raccontò delle minacce sull’affidamento della figlia e sui vari insulti subiti. Infine, la testimone ha aggiunto che, dopo il divieto imposto dal tribunale nell’ottobre del 2021, Roberto avrebbe provato a ricontattarla tramite la bambina, continuando a minacciarla. In tutto ciò, Parli ha risposto a tali accuse. “Sono indignato“, ha dichiarato l’uomo.