Magalli amaro su Venier-De Filippi: “Scambi commerciali, non si spiega”

Giancarlo Magalli è intervenuto sull’intervista che c’è stata tra Mara Venier e Maria De Filippi a Domenica In. L’occasione per dire la sua è arrivata oggi a Tv Talk, in cui è stato affrontato con il conduttore l’argomento delle interviste a cuore aperto dei conduttori che si lasciano andare con altri conduttori. Insomma, un po’ come se la tv intervistasse la tv stessa. Un genere di intervista che si vede sempre più spesso ultimamente e che al pubblico piace, in ogni caso. E così dopo aver visto una clip riassuntiva su quelle andate in onda fino a oggi, Magalli è stato interpellato. Ovviamente non poteva tirarsi indietro nel dire la sua e lui l’ha detta ben volentieri, non risparmiando delle frecciatine con una piccola punta di veleno. Magalli si è concentrato in particolare sulle interviste di conduttori Mediaset in Rai.

Giancarlo Magalli parla dell’intervista di Maria De Filippi a Domenica In: “Sono scambi commerciali”

Nel caso di Maria De Filippi intervistata da Mara Venier ha detto: “Sono scambi commerciali tra Mediaset e Rai. Quando si fanno questi scambi d’azienda c’è sempre qualcosa sotto. Io vengo ospite da te però tu mi fai venire a Sanremo. Vengo la domenica, però poi c’è un amico mio che canta”. Secondo lui insomma c’è sempre come un tornaconto personale del conduttore che accetta di essere intervistato dall’azienda rivale di quella per cui lavora. Per esempio la promozione di un libro o di un nuovo programma. Ha insistito più volte sul Festival di Sanremo, ma non è tutto. Per Magalli se non ci fossero altri motivi non si spiegherebbero questi scambi tra Mediaset e Rai. Infatti ha aggiunto: “Non c’è un motivo che la ragione possa spiegare per cui Gerry Scotti deve andare a piangere da Diaco. Non si può spiegare questo”.

Tv Talk, Magalli non si trattiene su Venier e De Filippi

Insomma, per lui non ci sono altri ragioni per cui la Venier intervisti Maria De Filippi in Rai se non per degli scambi con Mediaset. Ha ribadito questo concetto anche parlando di Maria in particolare, dicendo che lei è una conduttrice la cui presenza già basta per attirare. Inoltre è un personaggio televisivo che non si concede facilmente nelle interviste. Se poi parla è un di più. E figuriamoci con il logo di Rai Uno nell’angolino. Tra le righe si può leggere un tentativo di sostenere che se Mara ha chiamato Maria a Domenica In è per fare il botto, detto in parole povere. Non a caso il conduttore di Tv Talk Bernardini ha fatto notare che con queste dichiarazioni stavano attirando fulmini e saette!