Prima volta a Domenica In per Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset è stata intervistata per circa due ore dall’amica Mara Venier, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 11 ottobre 2020. Tra un ricordo d’infanzia e un aneddoto sui suoi genitori, Queen Mary – come la chiamano affettuosamente i suoi fan – non ha potuto non parlare della sua lunga storia d’amore con Maurizio Costanzo. Una relazione che va avanti da circa trent’anni e nata per caso, complice un convegno al Festival di Venezia. All’epoca – parliamo dei primi anni Novanta – la De Filippi lavorava nell’ufficio legale di una società produttrice di videocassette e Costanzo era stato invitato a moderare un convegno sull’argomento. Maria non aveva grande simpatia del giornalista: prima di conoscerlo personalmente lo seguiva in tv e non le piacevano le sue domande scomode. Al contrario Costanzo è rimasto colpito subito dalla professionalità di Maria, tanto da proporle di lavorare per lui a Roma. Un lavoro che la De Filippi ha accettato solo dietro consiglio della madre, visto che all’inizio era assai titubante.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono innamorati mentre lui era ancora sposato con Marta Flavi

Lavorando insieme è scoccata la scintilla tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. In quel periodo, però, lo scrittore era ancora sposato con la conduttrice Marta Flavi (il matrimonio è durato appena un anno, dal 1989 al 1990). “È cambiato tutto ad un certo punto. Io ero l’amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro”, ha confidato Maria De Filippi a Mara Venier. “Una sera l’ho chiamato, lei alzò la cornetta dall’altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Sentii la voce di lei che disse ‘Se metti giù parliamo un secondo’. Mi chiesi ‘chissà cosa succederà’. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire. Mia madre il giorno dopo lo chiamò per sapere che intenzioni aveva con sua figlia”, ha aggiunto. Maurizio ha poi fatto la sua scelta: ha lasciato Marta e ha iniziato ad amare Maria alla luce del sole. Il matrimonio, il quarto per Costanzo, è arrivato nel 1995 e dura tutt’oggi.

Maurizio Costanzo: quattro matrimoni e tre figli, di cui uno con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte. Negli anni Sessanta è stato legato alla fotoreporter Lori Sammartino. Dal 1973 al 1984 è stato il marito della giornalista Flaminia Morandi. È durato dal 1989 al 1990 il matrimonio con la presentatrice Marta Flavi. Quello con Maria De Filippi va avanti dal 1995. Costanzo ha tre figli. Camilla e Saverio sono nati dall’unione con Flaminia. Camilla ha 47 anni ed è una scrittrice e sceneggiatrice; Saverio ha 44 anni e fa il regista. Entrambi hanno due figli: dunque, Costanzo è nonno di quattro nipoti. Il figlio adottato con Maria De Filippi, Gabriele, ha invece 29 anni e lavora a Witty, la web tv della conduttrice Mediaset.