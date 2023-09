Magalli, colpo di scena: il conduttore torna a I Fatti Vostri

Un colpo di scena clamoroso ha letteralmente scosso il web nelle ultime ore: stando a un’indiscrezione divulgata poco fa da TvBlog, Giancarlo Magalli tornerà a I Fatti Vostri a partire da domani, martedì 19 settembre. Il conduttore farà ritorno nella storica piazza del mezzogiorno di Rai 2 insieme a Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. Vediamo nel dettaglio quale potrebbe essere il suo ruolo.

Magalli torna a I Fatti Vostri

Quello di Giancarlo Magalli ha tutta l’aria di essere un ritorno in grande stile. Il celebre conduttore è stato al timone di ben 21 stagioni de I Fatti Vostri e la sua ultima apparizione nel programma ideato da Michele Guardì risale all’edizione del 2020-2021. Un addio che aveva lasciato a dir poco sgomenti i telespettatori. Da allora Magalli non ha mai fatto ritorno nello storico programma se non per una breve apparizione a novembre 2021 in qualità di ospite di Salvo Sottile per lanciare il suo nuovo programma “Una parola di troppo”.

Questa volta invece, stando alle dichiarazioni di TvBlog si tratterà di un vero e proprio ritorno e a quanto pare Magalli sarà al timone di una rubrica che dovrebbe durare per tutta la stagione televisiva.

Pare quindi che le divergenze tra Magalli e l’ideatore della trasmissione, Michele Guardì, siano state definitivamente appianate, dal momento che il celebre conduttore è pronto a tornare a I Fatti Vostri. Come in molti ricorderanno, a maggio scorso Magalli aveva attaccato pubblicamente Michele Guardì rilasciando alcune dichiarazioni circa la mancata riconoscenza di quest’ultimo nei suoi confronti: “Non mi nomina mai, cita solo Castagna e Frizzi, che non ci sono più. Ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”. Tutta acqua passata a quanto sembra.

Le parole di Timperi su Magalli

Lo stesso neo conduttore de I Fatti Vostri, Tiberio Timperi, qualche mese fa nel corso di un’intervista rilasciata a Davide Maggio aveva dedicato un pensiero ai suoi predecessori soffermandosi in particolare proprio su Giancarlo Magalli: “Un ringraziamento a Giancarlo Magalli perché ha tenuto botta durante il Covid in un momento in cui era ancora più difficile tenere in vita una trasmissione, lui ci è riuscito”.

Parole che avevano colpito molto i telespettatori e che erano state in grado di accendere in qualcuno di loro la speranza di vedere nuovamente Magalli in televisione e perché no proprio in quella trasmissione che, da vero professionista, era stato in grado di traghettare in maniera eccellente attraverso uno dei periodi più difficili della nostra storia fino ad adesso. Che il momento sia davvero arrivato? Non resta che attendere domani per scoprirlo!