Ira di Magalli su Sottile e Guardì: caos dopo l’ospitata da Fialdini

Giancarlo Magalli ha avuto recentemente un improvviso sfogo contro colui con cui ha condiviso trent’anni di lavoro insieme, ovvero Michele Guardì. I due per tre decenni hanno dato vita a I Fatti Vostri, fino a quando, nel 2021, Giancarlo ha lasciato per sempre la trasmissione. Ebbene, a distanza di tempo, il conduttore ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui si scaglia proprio contro Guardì. Il motivo? Il regista oggi, 28 maggio, è stato ospite di a Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera” per promuovere il suo nuovo libro. Tuttavia, nell’intervista il nome di Magalli non sarebbe stato mai menzionato:

Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così.

Ma, non è finita qui. Magalli, dopo, si è scagliato anche contro l’attuale conduttore de I Fatti Vostri, ovvero Salvo Sottile. Quest’ultimo, da ormai due edizioni, presenta il programma affiancato da Anna Falchi, ottenendo ottimi ascolti, decisamente più alti di quelli raggiunti nelle ultime stagioni del 75enne. Un dato sottolineato dallo stesso Sottile, arrecando un certo fastidio in Magalli, il quale ha ipotizzato che dietro il silenzio di Guardì ci sia proprio lo zampino del giornalista:

Forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc. )e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo.

Insomma, dichiarazioni molto forti da parte di Magalli che, per ora, non hanno ancora ricevuto risposta da parte di Michele Guardì e tantomeno di Salvo Sottile. Chissà se il conduttore deciderà di affrontare la questione nelle prossime puntate de I Fatti Vostri o se entrambi preferiranno non rispondere alle accuse dello storico presentatore del programma mattutino di Rai 2.

Chi è Michele Guardì

Michele Guardì è nato a Casteltermini il 5 giugno 1943. Dopo la laurea in Giurisprudenza, lascia la Sicilia per trasferirsi a Roma e nel 1977 debutta ufficialmente come autore televisivo Rai. Passa poco tempo ed inizia a scrivere per diverse trasmissioni, come “Due come noi”, “Palcoscenico”, “Studio 8”, “Giochiamo al varietè” e tante altre. La svolta arriva, poi, negli anni ’80 quando comincia a dirigere due programmi che vanno in onda tutt’oggi sulla Rai: “Unomattina” e “I fatti vostri”.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con la moglie Rita Calabrò da oltre 50 anni. I due si sono conosciuti ad Agrigento, mentre lei era in vacanza e da lì non si sono più separati. Dal loro matrimonio è nato il figlio Alessandro, di cui non si sa molto dato che ha deciso di vivere la sua vita lontano dai riflettori.