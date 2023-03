Giancarlo Magalli, dopo aver rischiato la vita a causa di un linfoma, è pronto a ripartire a 75 anni. Il grande amore per la tv continua ad ardere in lui che non vede l’ora di tornare sul piccolo schermo. In una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine, l’ex timoniere dei Fatti Vostri ha raccontato diversi retroscena professionali, lanciando anche una sorta di appello ad Alfonso Signorini e a Maria De Filippi: se dovesse arrivare una chiamata per prendere parte al progetto del Grande Fratello Vip 8, risponderebbe presente. Non in qualità di concorrente, bensì in quella di opinionista.

L’appello a Signorini e Maria De Filippi

Senza troppi giri di parole, il conduttore romano ha dichiarato che sarebbe pronto a sostituire Sonia Bruganelli. Ha strizzato l’occhio anche a ‘Queen Mary’, dicendosi pronto a sedersi su una delle poltrone spettanti ai giudici di Tu si que vales. Magalli è stato, come nel suo stile, tanto schietto quanto pungentemente ironico nella conversazione con il settimanale diretto da Signorini. Ora è fermo ai box e aspetta una chiamata che per il momento non arriva. Sulla Rai è particolarmente caustico: “Hanno piazzato tutti, forse c’erano liste d’attesa lunghissime. Persino per l’estate i palinsesti sono già pieni. Ora devo aspettare io”.

Magalli, stoccata a Milly Carlucci

L’ex timoniere dei Fatti Vostri ha lanciato poi una stoccata a Milly Carlucci. Quando gli è stato domandato se mai si metterebbe in gioco a Ballando con le Stelle, ha replicato: “Milly mi ha voluto al Cantante Mascherato e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria non mi ha chiamato. Quando fa le giurie si dimentica di me”. Messaggio recapitato, forte e chiaro!

Tornando sul tema GF Vip, ha raccontato che lo scorso anno era in trattativa con Mediaset per affiancare Sonia Bruganelli dopo la non riconferma di Adriana Volpe. Come è finita? “Non mi avete visto, ecco come è finita. Al mio posto hanno preso Orietta Berti”. E se lo si vedesse al posto di Sonia Bruganelli nella prossima stagione? “Se Signorini mi chiamasse, risponderei sicuramente di sì”. Altro messaggio recapitato, forte e chiaro!

Magalli e la pace con Marcello Cirillo

In passato ha avuto delle frizioni con Marcello Cirillo con il quale ha lavorato anni a I Fatti Vostri. Dopo il gelo è arrivata la pace? “Sì, in pochi lo sanno”. Magalli ha spiegato che i problemi erano iniziati perché il collega pensava che fosse stato lui a non volerlo più a I Fatti Vostri. Invece, sempre secondo la versione del presentatore 75enne, fu il papà del programma, Michele Guardì, a decidere di non puntare più su Cirillo. Di recente c’è stata una chiamata, i chiarimenti e quindi la pace.

A proposito di Michele Guardì c’è una punta di amarezza. Motivo? “Mi aspettavo qualche telefonata in più in questo anno e mezzo, ma ci siamo visti e siamo andati a pranzo assieme qualche giorni fa”. E l’amore? “Felicemente single”, ha sottolineato Magalli. In realtà il suo cuore batte all’impazzata per due ‘lei’: le sue figlie.